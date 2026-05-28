Juliana Awada y María del Carmen, la madre de Máxima Zorreguieta en una salida porteña: las fotos

Las noches porteñas reúnen a diversas celebridades e influencias importantes en eventos exclusivos. Fue el caso del del 70º aniversario del Museo Moderno, que junto a la asociación de Amigos reunió a artistas, galeristas, mecenas y empresarios en esta noche especial. Entre las que llamaron la atención, se encontraron Juliana Awada y la mamá de Máxima Zorreguieta, María del Carmen Cerruti.

Por un lado, la empresaria llamó la atención de todos, aunque continuó con su rutina de desplegar lo mejor de la moda en eventos donde pueda ayudar a las artes a seguir creciendo. Por el otro, la presencia de la madre de la reina de Países Bajos se volvió centro de flashes de la prensa, sobre todo cuando se encontró con Awada y protagonizó una de las postales más destacadas de la noche.

Juliana Awada en una salida porteña / Créditos: Sergio Piemonte

Juliana Awada y la tendencia de las transparencias elegante para una noche porteña

Juliana Awada fue una de las invitadas destacadas durante la cena del Museo de Arte Moderno organizada por la Asociación Amigos del Moderno. La empresaria no duda en dar su aporte a las artes contemporáneas argentinas, y aprovechar los eventos exclusivos para exponer lo mejor de su amor por la moda. Lejos de los looks clásicos de gala, decidió apostar por una combinación sensual y elegante de transparencias y blazer negro, al mejor estilo moderno, comfy y llamativo.

Durante el mismo, Awada dejó en claro su sensualidad con un vestido largo hasta los tobillos de encaje translúcido. Con algunos dibujos florales, manteniendo el total black como base, se destacaban pequeños brillos que llamaban la atención de todos. Debajo del mismo, se lucía una combinación casi lencera, permitiendo que su piel natural fuera parte del juego audaz. Para darle un toque elegante, lo combinó con un saco de traje negro, una cartera de diseñador y unas sandalias de taco fino, que terminaron de cerrarlo. Sin embargo, y a pesar que su presencia llamó la atención, la empresaria protagonizó uno de los momentos de la noche al encontrarse con la mamá de Máxima Zorreguieta.

Juliana Awada en una salida porteña / Créditos: Sergio Piemonte

El encuentro de Juliana Awada y María del Carmen Cerruti

Durante la noche del 27 de mayo, en el Museo de Arte Moderno, se llevó a cabo la cena benéfica por el 70º aniversario del espacio, donde diferentes celebridades y filántropos dieron su aporte a las artes. Entre los presentes, se destacó María del Carmen Cerruti, mamá de, entre sus 4 hijos, Máxima Zorreguieta, la reina de Países Bajos. Sin embargo, protagonizó uno de los momentos claves, cuando se mostró sonriente junto a Juliana Awada.

Las redes sociales y los medios de comunicación desconocían de una relación entre ambas, pero las une los eventos benéficos, sobre todo alrededor del arte. Entre otros empresarios y celebridades, Awada y Cerruti se tomaron una foto solas, dejando la postal como una de las más importantes de la noche, y dando de qué hablar sobre su inesperado encuentro.

Por lo que se conoce, Carmen sigue viviendo en la Argentina y despliega su personalidad delicada y elegante en eventos importantes, manteniendo un bajo perfil y evitando ser la protagonista de postales de la prensa. Durante la noche benéfica, lució una excelente combinación de vestido red and black, con algunas aperturas y un corte de sastrería digno de la realeza.

Juliana Awada y Carmen, la madre de Máxima Zorreguieta en una salida porteña / Créditos: Sergio Piemonte

Juliana Awada y María del Carmen Cerruti. posaron sonrientes ante las cámaras, que captaron este importante momomento, siendo dos figuras amantes del arte, que no dudan en apoyar las causas para impulsarlo.Las mujeres se mostraron cómplices y alegras durante la noche y cautivaron a los presentes.

A.E