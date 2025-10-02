Emilia Attias y Cachete Sierra filtraron la primera imagen oficial de MasterChef Celebrity

Emilia Attias y Agustín "Cachete" Sierra se preparan para debutar en Masterchef Celebrity por la pantalla de Telefe. El ciclo que estará conducido por Wanda Nara genera muchas expectativas en el canal y en el público, por eso ya comenzaron a grabar los primeros episodios. A través de las redes sociales, los actores se mostraron en pleno rodaje y causaron repercusiones en sus fanáticos.

La imagen de Emilia Attias y Cachete Sierra en las grabaciones de MasterChef Celebrity

Esta semana, se dieron inicio a las grabaciones de Masterchef Celebrity (Telefe) y Emilia Attias junto a Cachete Sierra publicaron una imagen que los muestra con los delantales del programa culinario, que estará conducido por Wanda Nara, que llevan sus respectivos nombres. En la postal que dejaron ver en Instagram también se observa a Julia Calvo, la reconocida actriz de éxitos como Casi Ángeles y Margarita.

"Acá los casi chef. Se viene", escribió Agustín Sierra en su red social y etiquetó a sus colegas. Emilia Attias no dudó en repostear la foto y comentar entusiasmada un "siii" junto a emoji de pequeños rayos dorados. Como era de esperarse, los artistas causaron furor en las redes sociales ya que los tres formaron parte de la exitosa serie de Cris Morena y ahora volverán a unirse para este nuevo desafío en la pantalla chica.

Cachete Sierra, Julia Calvo y Emilia Attias

Si bien no mostraron el decorado del estudio donde se graba el reality, Emilia Attias y Cachete Sierra sí adelantaron sus looks relajados para el rodaje de los primeros capítulos que saldrán al aire después de que termine La Voz Argentina con Nico Occhiato. Además dejaron en claro que se encuentran aprendiendo y disfrutando de este proyecto, que tiene como jurado a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

Los actores estarán acompañados de una larga lista de figuras como Evangelina Anderson, Maxi López, Marixa Balli, Pablo Lescano, Valentina Cervantes, La Joaqui, Luis Ventura, Sofía Martínez, Momi Giardina, Ian Lucas, Eugenia Tobal, entre otros. Esta nueva temporada marca el regreso de la exitosa competencia que busca consagrar al mejor cocinero mediante exigentes retos, en los que deberán usar todos sus conocimientos para pensar y llevar a cabo una receta, ya sea salada o dulce.

Wanda Nara

En las últimas horas, el periodista Leo Arias informó en su cuenta de X (ex Twitter) que Masterchef Celebrity ya tiene fecha de inicio y que será el martes 14 de octubre. Sin embargo, la hora todavía sigue siendo una incógnita aunque hay quienes dicen que podría ocupar el horario de las 21 o 22 horas ya que siempre ocupó la franja horaria del prime time. Por el momento, desde el canal no brindaron un comunicado oficial al respecto y se esperan los detalles de esta esperada vuelta a la televisión.

De esta manera, Emilia Attias y Cachete Sierra filtraron la primera imagen oficial de MasterChef Celebrity, a través de un posteo en Instagram, y aumentaron las expectativas de sus fans por volver a verlos trabajar juntos. Su compañera Julia Calvo también se sumó a la fotografía y se mostró entusiasmada en plena grabación del ciclo.