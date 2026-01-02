Cachete Sierra se fue de vacaciones a Brasil con su novia, Fiorella Giménez: paseos en barco, playa y un gran susto

Luego años atravesados por idas y vueltas, Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez atraviesan uno de los momentos más sólidos de su relación. La pareja, que se reconcilió a mediados de este año, decidió cerrar el 2025 con una escapada especial: viajaron a Brasil para recibir el Año Nuevo juntos.

Cachete Sierra y Fio Giménez

Fue Fiorella Giménez quien compartió en redes sociales un álbum de fotos que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. Bajo el mensaje: “Despidiendo el año en el paraíso. Te amo a vos y a la vida que me lleva para donde se le canta. Qué año intenso”, la bailarina dejó ver distintos momentos del viaje, en los que se los ve relajados, cómplices y muy enamorados.

Así fue el viaje a Brasil de la pareja

A diferencia de las clásicas vacaciones, Cachete Sierra y Fiorella Giménez eligieron una experiencia más aventurera. Durante su estadía en Brasil, recorrieron distintas playas y se trasladaron en barco, disfrutando de paisajes paradisíacos y del contacto directo con la naturaleza.

Sin embargo, no todo fue calma absoluta. En uno de los paseos, la pareja se topó con un cartel que advertía sobre la posible presencia de cocodrilos en la zona, lo que generó un momento de sorpresa y cierto susto. El detalle, lejos de opacar el viaje, sumó una anécdota divertida y mostró el costado más espontáneo de la escapada.

El buen momento que atraviesa la pareja

Este viaje llega pocos meses después de una noticia clave en la historia de la pareja. En noviembre, Fiorella Giménez sorprendió al contar públicamente que decidió mudarse con Cachete Sierra. La revelación se dio durante su participación en un stream de eltrece, donde confesó que ambos dejaron sus respectivas casas para comenzar una nueva etapa juntos.

“Nos vamos a una casita”, contó Fiorella Giménez visiblemente emocionada, y reconoció que, si bien la mudanza le generó nervios, hoy se siente feliz y segura de la decisión. Además, dejó en claro que, tras cinco años de relación y una reconciliación que los encontró más maduros, el vínculo con Cachete Sierra atraviesa un momento de crecimiento y proyección a futuro.