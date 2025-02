Fiorella Giménez, la exnovia de Cachete Sierra, vivió una pesadilla en Brasil: "No podía controlar mi cuerpo"

La influencer y ex novia de Cachete Sierra, Fiorella Giménez, compartió a través de Tiktok una experiencia impactante que vivió Brasil, donde afirmó haber sido drogada sin su conocimiento.

La terrible experiencia que vivió Fiorella Giménez en Brasil

"Me drogaron sin mi consentimiento en Brasil", comenzó relatando Fio en el video. Explicó que había viajado a Brasil para pasar una semana con su abuela y que, durante una excursión a una favela, ocurrió el incidente.

"Éramos un grupo de cinco personas: el guía, mi abuelo, yo y otros dos turistas brasileños. Estábamos juntos todo el tiempo, aunque nos comunicamos en portuñol”, relató. Según su testimonio, hicieron una pausa para comer y los turistas brasileños les ofrecieron probar unos licuados de banana. “Nos dan dos vasitos perfectos y decimos ´ay chicos, gracias´”, contó. Su abuela, sin embargo, prefirió no tomar el suyo por lo que Fio terminó bebiendo ambos.

Fiorella Giménez y Cachete Sierra

Minutos después, comenzó a sentirse extraña. “Me paro y digo ´qué cansadas que tengo las piernas´. Seguimos caminando y me temblaban las piernas, y empiezo a sentir lo mismo en los brazos", describió.

A pesar de que el guía atribuyó su malestar al calor y la baja de presión, ella notó que su cuerpo reaccionaba de una manera inusual. “No es que tengo la presión baja, estoy sintiendo algo en el cuerpo que nunca en la vida sentí", le dijo a su abuela, quien, al notar la gravedad de la situación, la sujetó del brazo y ambas se alejaron del grupo.

"Empiezo a sentir palpitaciones muy fuertes en el corazón, no podía más. Llegamos al hotel y me quedo palmada. Me levanto y sigo sintiendo lo mismo", relató.

Más tarde, al hablar con su psicóloga, esta le contó que otra paciente había pasado por una situación similar. Al despertar, Fio Giménez recibió un mensaje de Instagram de uno de los turistas, lo que aumentó sus sospechas. "El pibe se me empezó a acercar después de tomar el licuado. Es obvio que lo bloquee y no le respondí", afirmó.

Fiorella Giménez

"Lo pasé muy mal, no podía controlar mi cuerpo. Me quedaron dos días la sensación y realmente lo denunciamos", concluyó. Finalmente, Fiorella Giménez dejó un consejo: "Viste cuando tu mamá te dice: ´no tomes nunca de un vaso que no viste cómo lo hicieron´. Por más que estés en una excursión, no tomes un vaso nunca".

N.L