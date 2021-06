El modelo del nuevo clip de Jimena Barón contó intimidades de la grabación 

Jimena Barón eligió trabajar con el modelo Fernando Goncalves Lema, en su nuevo videoclip de la canción Ya no te extraño. Luego de los posteos incógnitos de la artista en redes sociales, no tardaron en aparecer especulaciones de que la cantante habría tenido mucha química con el también actor de Sex.

“Jimena me contactó por Instagram, habló de mí con Mati Napp y nos dimos cuenta que tenemos algunos conocidos en común”, comentó Fernando en una nota con Esto no es Hollywood, el ciclo radial de Fernanda Iglesias en Mucha Radio 94.7 FM.

Según contó, le tocó filmar escenas románticas con la jurado de La Academia. “En un principio no iba haber beso en el video y después se cambió. Me parece que salió bárbaro. No lo habíamos ensayado”, afirmó el modelo, que tiene el cuerpo lleno de tatuajes, y bromeó con que sus besos con Jimena “la rompen”.

“Estuvimos filmando como 22 horas. Hubo besos durante la mañana, tarde, noche. Todo el día. El video fue como una toma continúa, así que el beso lo hicimos un millón de veces. Tuvimos mucha química”, aseguró, pero cuando el periodista Fernando Gatti indagó en si habían tenido un encuentro fuera del set, admitió que todavía estaba pendiente. “Estoy libre, podríamos salir”, dijo.

Aunque negó que exista un romance con la artista, está claro que tuvieron química. “Me gusta Jimena, es hermosa, divina, talentosa, muy copada. Una artista que también admiro y respeto”, aseguró Goncalves Lema, a quien muchos compararon con Daniel Osvaldo.

La palabra de Jimena Barón sobre la escena romántica con el modelo

A punto de lanzar su nuevo videoclip, Jimena Barón habló del detrás de escena acompañada por el musculoso modelo Fernando Goncalves Lema.

“Es muy fachero. Está tallado. No había beso en el videoclip y le dije ‘hagamos uno por las dudas. ¿Te jode? Las directoras no quieren, pero a mí me parece que garpa’. ‘No hay problema’, me dijo”, contó Jimena en una entrevista.

“Yo soy como una sopapa. Yo beso increíble. Él tuvo un primer beso que me paré y le dije ‘¿vos me estás cargando? ¿Este es tu beso de mierda? Yo soy peleadora, provocadora y ahí se envalentonó y estuvo bueno”, aseveró, sobre cómo “apuró” al actor de Sex.

“El primer beso fue una cagada. Le dije ‘sos el chico de mi videoclip, ¿me vas a dar este beso frente a tus amigos y tu familia? Yo juego a intimidar. Después me chapó con todo”, aseguró, para negar que hayan pasado a algo más con el modelo. “Somos amigos. Es la suerte de este año”, culminó Jimena Barón sobre las versiones sobre su relación con Goncalves Lema.

FF