La China Suárez viajó Madrid con su manager y amiga Caro Nolte y con su hija Magnolia Vicuña para presentar su nueva película Objetos.

Mientras tanto, disfruta de la ciudad española y pasea por sus calles haciendo compras.

El paseo de la China Suárez por Madrid con Magnolia Vicuña / Foto: Guacamouly.com

Según las fotos publicadas por Guacamouly.com, la China Suárez paseó con Magnolia Vicuña llevándola en su cochecito.

La actriz vestía unos jeans de tiro alto con una musculosa blanca y zapatillas multicolores. El touch glam lo dio su minibag de Gucci en color verde.

Además, como accesorios eligió una gorra negra y unos lentes de sol.

Una de las paradas que hicieron madre e hija fue en un puesto de golosinas. Allí se ve a la China Suárez con una bolsa de Prada, una de sus marcas preferidas.

También, las chicas se divirtieron sacándose fotos juntas.

La China Suárez se animó a un cambio de look en España: cómo le quedó

A través de su cuenta personal de Instagram, la China Suárez compartió dos postales en las que se puede apreciar su nueva imagen. La artista decidió volver a lucir con flequillo. Se trata de un flequillo largo, por debajo de las cejas y puede lucirlo sobre la frente o a los costados, con raya al medio.

La China Suárez se animó a un cambio de look en España.

"Ayer me agarró la locura a la una y pico y me corté el flequillo", expresó la China que compartió con sus seguidores de TikTok el paso a paso de cómo se cortó el pelo sola. "Me corto el flequillo con ustedes", escribió la actriz en el video que publicó.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar y fueron muchos los mensajes que recibió la artista en ambas publicaciones. Todos estuvieron de acuerdo en que el nuevo look le queda hermoso y algunos mencionaron que al ver su nuevo look tuvieron un viaje al pasado cuando la China Suárez tenía flequillo.