Wanda Nara sorprendió a todos cuando se conoció la noticia de que tuvo que ser internada de urgencia en el Sanatorio Los Arcos cuando ingresó con un fuerte dolor de panza. Los argentinos se preocuparon y rápidamente todos los medios estaban hablando del tema, aunque ninguno se atrevió a confirmar qué es lo que tiene la conductora. Sin embargo, hoy Jorge Lanata contó el diagnóstico. Ahora, en Intrusos contaron un pedido que le habría hecho Zaira Nara y su mamá a Andrés Nara para intentar mantener el hermetismo.

En Lanata Sin Filtro, el periodista no dudó en contar el diagnóstico de Wanda Nara. Según comentó el conductor del programa radial, que chequeó con tres fuentes distintas, la ganadora del Martín Fierro Revelación estaría atravesando un complicado diagnóstico: leucemia. Por el momento, Zaira Nara no ha hablado del tema en los medios y no ha publicado nada en sus redes sociales al respecto.

Preocupa la salud de Wanda Nara

En este momento, Zaira Nara está lejos de Wanda Nara ya que, por compromisos laborales estuvo viajando por varios países y hace unos días se fue a Ibiza a reencontrarse con sus hijos. De todas formas, cuando se conoció todo lo relacionado a la salud de la conductora, su hermana habría tomado la decisión de volverse.

El pedido de Zaira Nara a Andrés Nara en medio de las especulaciones sobre la salud de Wanda Nara

Luego de lo que contó Jorge Lanata en su programa de radio, en Intrusos hablaron del tema y comentaron sobre la fuerte interna en la familia Nara. Andrés Nara está distanciado de Wanda Nara desde hace ya un tiempo, y lo reconoció en algunas notas que dio el día de ayer, por lo que poco sabía sobre la salud de su hija. Según contó Juan Etchegoyen hace unos días, esta guerra familiar se debería a que Nora Colosimo y la conductora le habrían pedido al hombre que se aleje de los medios. Por su parte, Zaira Nara decidió no meterse mucho.

Zaira Nara le habría pedido a Andrés Nara que se aleje de los medios

Ahora, Karina Iavícoli contó un pedido que le habría hecho Zaira Nara a Andrés Nara luego de las notas que dio en los distintos programas de televisión. "Zaira Nara le pidió a su papá que no habla de la salud de Wanda", dijo la panelista de Intrusos.

Es que la familia de Wanda Nara decidieron manejar el tema con absoluta cautela para mantener el tema fuera de los medios de comunicación. Por eso, ni Nora Colosimo ni Kenny Palacios dijeron nada al respecto. Incluso, Mauro Icardi tampoco dio declaraciones ni publicó nada en sus redes sociales.

Pero Andrés Nara sigue intentando obtener información sobre la salud de su hija y en Intrusos contaron un incómodo episodio que vivió en el Sanatorio Los Arcos. Al papá de Zaira Nara no le contaron mucho sobre el diagnóstico de Wanda Nara, por lo que tuvo que ir directamente al Sanatorio y preguntarle a los médicos. "Él llegó hasta la recepción del Sanatorio y le contaron muy por arriba cuál era la situación de su hija, consultándole a varios familiares el hermetismo también era para con él", contó Gonzalo Vázquez, panelista del programa.

