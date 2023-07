Wanda Nara está en un momento increíble a nivel laboral y llegó a su punto más alto cuando recibió el Martín Fierro Revelación por su conducción en Quién es la máscara?, el certamen de canto de Telefe en el que los famosos participaban en disfraces para que no se sepa quienes eran. Este gran éxito de la botinera está acompañado por una calma a nivel familiar también, pues parece que revivió el amor con Mauro Icardi, aunque ahora revelaron que habría otro escándalo dentro de la familia Nara.

Resulta que Juan Etchegoyen, el conductor de Mitre Live, señaló algo que llamó la atención durante la gala de los Premios Martín Fierro. Por supuesto que Wanda Nara asistió con toda su familia, que se quedaron en la habitación del Hilton que se le asignó para apoyarla. O casi toda su familia. El periodista se dio cuenta de que faltaba Andrés Nara, y en base a eso se puso a averiguar sobre este enfrentamiento.

Wanda Nara celebrando su Martín Fierro

"Hay un nuevo capítulo de enfrentamientos en la familia Nara, me contaron que Andrés la está pasando mal, está viviendo un calvario. Me llamó la atención que solo estuvo Nora en la habitación de Wanda en los Martín Fierro y cuando me puse a averiguar me contaron todo, se ha desatado una guerra puertas para adentro", comenzó a relatar Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Entonces, Juan Etchegoyen pasó a contar cuál sería el motivo por el cual hay un ambiente tenso dentro de la familia Nara. "Andrés está harto y su esposa Alicia Barbasola también, parece ser que desde la familia hay una interna feroz con ellos, no les dejan tomar trabajos en el medio; la gota que rebalsó el vaso fue que les prohibieron formar parte del Bailando 2023". Parece que tanto Wanda Nara como su madre, Nora Colosimo, quieren que Andrés Nara se mantenga lo más alejado de los medios posible.

Andrés Nara y Alicia Barbasola

Por el momento no se sabe mucho sobre la postura de Zaira Nara, sólo revelaron que intentaría mantenerse al margen para no ser afectada por esta fuerte interna familiar que lidera Wanda Nara.

"Quién está detrás de todo este tema es Nora Colosimo, la mamá de Wanda y ex de Andrés, aunque Wanda no se queda atrás y también está de acuerdo con su mamá, Zaira está en el medio del tema, ni de un lado ni de otro. Esto no viene de ahora, ya tiene un par de años esta interna, pero ahora es insostenible", reveló Juan Etchegoyen sobre la postura de Zaira Nara.

Luego de averiguar sobre esta guerra familiar en la familia de Wanda Nara, Juan Etchegoyen logró hablar con Andrés Nara y por supuesto que compartió su palabra en Mitre Live. "Andrés me dice que hay personas de su familia que tienen llegada a las autoridades y le ponen palos en la rueda, que lo linda que es su esposa pone mal a personas de su familia, como que desde adentro no quieren que a ellos les vaya bien", sentenció el conductor.

NL.