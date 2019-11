Lali Espósito en el living de Susana:"No tengo vida"

Lali Espósito (28) tuvo una charla íntima con Susana Giménez (75) en su programa y se robó todas las miradas tras cantar una de sus nuevas canciones, otro de sus éxitos como cantante. Mostró su fanatismo por Thalía y, además reveló que grabará una serie en España.

"Hice una publicidad y me quedé así. El natural tiene algo que siempre te va a quedar bien, pero el cambio siempre viene bien. A mi novio le encanta; él me acompaña, a veces el trabaja mucho en el campo y no puede, le va bien e igual trata de estar conmigo, hay giras de un mes que no puede", expresó la intérprete.

Luego continuó: "No tengo vida Susana". "Sky Rojo" se llamará la serie próxima a filmar, del autor de La Casa de Papel, Álex Pina, y, luego de que la Su le consultara, argumentó que viajará cuanto antes para empezar la producción cinematográfica.