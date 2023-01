Thiago Medina fue el último eliminado de la casa de Gran Hermano en un mano a mano con Agustín y su salida fue muy polémica por las condiciones sociales de su vida cotidiana. Karina Iavícola hizo referencia a su historia y expresó que "Es un bueno para nada".

El debate sobre los comportamientos de Thiago y Daniela teniendo relaciones sexuales frente a sus compañeros continúa y dos panelistas de Intrusos no les tuvieron piedad. Iavícola comenzó hablando de Thiago y expresó su deseo de que éste abandonara la casa. "Al principio me caía bien, me había conmovido su historia pero ahora lo siento como que es un bueno para nada, se va acomodando y es más vivo de lo que parece", expresó la panelista.

Thiago junto a Santiago del Moro luego de ser eliminado

Karina comparó a Thiago con las actitudes de Alfa y dijo que no entiende si el hermanito recién eliminado es "mal educado o mal aprendido". Por su parte, Pampito también participó del debate y expresó su desagrado con los comportamientos del participante de González Catán. "A mí me parece muy mal educado tener sexo en cualquier lugar ¡Y no me vengan eso de que no tuvo las mismas herramientas porque es estigmatizarte!", espetó.

Así fue la placa que Thiago no logró superar

"Además no es un reality en el que gana el más pobre, tiene que ver con cómo se comportan", finalizó Pampito. Sin embargo, este tema fue uno de los más discutidos entre los televidentes. Por una parte, estaban aquellos que opinaban igual que el panelista. Mientras que otros. a pesar de no apoyar a Thiago, aseguraban que les daba pena que volviera a enfrentar la dura realidad de su contexto social.

A Thiago le darán trabajo cuando sea eliminado de la casa

En el inicio del reality, Thiago fue uno de los participantes que se ganó el corazón del público al instante por su complicada historia de vida. Un joven de González Catán que vive en la marginalidad, junto a su familia numerosa, luego del fallecimiento de su madre. Por este motivo, Ceferino Reato decidió tomar cartas en el asunto para ayudarlo a salir adelante. "Ceferino quedó sensibilizado con la historia de Thiago, y desde un primer momento, hace ya un buen tiempo, se puso en contacto con gente que conoce él para que Thiaguito tenga una buena oferta de trabajo el día que le toque salir de la Casa. La propuesta va a ser interesante", explicó el conductor.

OL.