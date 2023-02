El primer viaje de la hija de Barby Franco: acompañarán a Fernando Burlando en Dolores

Hace dos meses, Barby Franco se convertía en mamá de Sarah, junto a Fernando Burlando. Durante este tiempo, la influencer tuvo que criar a su hija mayoritariamente por su cuenta, ya que su pareja se encontraba en Dolores, representando a la familia de Fernando Báez Sosa.

La próxima semana se conocerá el veredicto del juicio, que especificará la sentencia de los rugbiers acusados del crimen del joven en Villa Gesell, por lo que Burlando deberá estar presente. Pero, esta vez, Barby y Sarah estarán acompañándolo a él y a la familia de la víctima.

Barby Franco, Fernando Burlando, y su hija.

Más allá de ser un viaje relativamente corto en distancia, Franco está muy nerviosa, dado que es la primera vez que su hija saldrá de la casa por tanto tiempo. Es por eso que acudió a sus millones de seguidores en Instagram para pedir consejos de madre a madre.

“Tengo miedo”, escribió sobre un video en el que contaba sobre la situación. “Necesito muchos mami tips porque va a ser nuestro primer viaje, nos vamos a Dolores a acompañar a Graciela y a Silvino y a su papá Fernando. Vamos con Saritah, así que necesito muchos mami tips. Qué tengo que llevar y qué no”, explicó, mostrándose con un tanto de incertidumbre.

Su preocupación es totalmente entendible, y Barby ha confesado que sigue adaptándose a la maternidad. Recientemente habló con LAM y aseguró haber descubierto el lado B de esta nueva vida, que nadie le había comentado antes. “Sarah se porta re bien, es una santa. A mí la parte B no me la explicaron nunca. Me dijeron ‘es lo mejor del mundo, vas a ser súper feliz’, pero la parte B nadie me la contó. De los cólicos no tenía idea, lo descubrí con ella”, declaró. Luego, continuó hablando sobre todas estas cosas de las que no estaba al tanto y lanzó: “Descubrí los cólicos, no dormir más, levantarme todos los días a las 7 u 8 de la mañana que no estaba en mis planes”.

H.O