El príncipe Harry asistirá a la coronación del rey Carlos III, pero sin Meghan Markle ni sus hijos

A pesar de la mala relación entre la familia real y el príncipe Harry y Meghan Markle, el rey Carlos III sorprendió hace un par de semanas al enviarle una invitación a los duques de Sussex para que estén presentes en la ceremonia de su coronación el próximo 6 de mayo. Sin embargo, en su momento, fuentes cercanas revelaron que, en respuesta a la invitación, los duques habrían puesto una serie de condiciones para confirmar su asistencia. Nunca se supo realmente si las condiciones fueron aceptadas o no, pero parece que el rey dio la negativa pues el príncipe asistirá sin su esposa ni sus hijos.

Príncipe Harry y Meghan Markle, los duques de Sussex

El Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el cual confirma la asistencia de el príncipe Harry a la coronación de su padre, el rey Carlos III. Esto significa que, a pesar de el ambiente tenso que envuelve a la familia real por decisiones de los duques de Sussex que fueron mal recibidas, se volverá a vivir un efímero momento de unión entre las partes. Así, lo podremos ver junto a su hermano el príncipe William y a Kate Middleton, su esposa, como en los viejos tiempos. Meghan Markle, por su parte, se quedará en Estados Unidos con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

En el comunicado, el Palacio de Buckingham declaraba: "El Palacio de Buckingham se complace en confirmar que el duque de Sussex estará presente en la coronación del próximo seis de mayo en la Abadía de Westminster. La duquesa de Sussex se quedará en California con el príncipe Archie y la princesa Lilibet", se expresa en el comunicado. Sin embargo, aunque en el comunicado se comenta que la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, no asistirá a la ceremonia, no se hace referencia a los motivos por los cuales esto será así.

Rey Carlos II y Camilla Parker Bowles, los actuales reyes de Inglaterra

Son solo rumores lo que circula con respecto a la decisión de Meghan Markle de no asistir a la coronación del rey Carlos III. Entre los motivos que se rumorea, parece que la esposa del príncipe Harry ha preferido quedarse en su casa en los Estados Unidos y no asistir al evento porque no quiere entrometerse en los dramas de la familia real. Esto es debido a que este sería el primer encuentro luego de la publicación de las memorias en las que Harry habla sobre intimidades de su padre, su hermano y las tensiones en la familia real.

Además, resulta que la fecha en la que se llevará a cabo la coronación del rey Carlos III en la Abadía de Westminster es también una fecha importante para Meghan Markle. La fecha coincide con el cuarto cumpleaños de su hijo, el príncipe Archie. Entonces, fuentes cercanas a la duquesa aseguran que la esposa del príncipe Harry prefiere festejar el cumpleaños de su hijo de una manera más sencilla, sin tanto protocolo y alejados de la atención que atraerá el evento magno que se festejará ese mismo día.

Falta menos de un mes para la coronación del rey Carlos III. Uno de los grandes temas en torno a esta ceremonia fue la incógnita de si el príncipe Harry y Meghan Markle asistirán o no al evento. Recientemente, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el cuál confirma la asistencia del príncipe, pero sin la duquesa y sin sus hijos. Sin embargo, hace un par de semanas, el príncipe le solicitó una reunión privada a su padre y a su hermano en busca de una disculpa por parte de ellos.

La realidad es que esta reunión era muy poco probable, y de hecho, el rey Carlos III la negó. Un experto comentó por qué era poco probable que el rey le pida disculpas al príncipe: "Carlos sabe que no puede disculparse con la gente, eso es ridículo. Está muy por debajo del rey hacer eso", comentó Nigel Cawthorne, escritor del libro Prince Andrew, Maxwell and the Palace.

