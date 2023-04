Sir Mike contó a una serie de ITV detalles sobre sus audiencias con la reina Isabel II y las peticiones de la monarca, lo que significó la ruptura de un protocolo estricto de confidencialidad. En este sentido, el jefe de la armada reveló un deseo que le confesó la monarca en una de esas audiencias: que el príncipe Harry y el príncipe Guillermo fueran a la guerra con Afganistán.

Príncipe Harry junto a su esposa, Meghan Markle

"Fue muy clara. Me dijo: 'mis nietos se enlistaron en la armada, entonces deben hacer su deber", reveló Sir Mike en conversación con ITV, haciendo referencia a que la reina Isabel II le pidió que tanto el príncipe Harry como el príncipe Guillermo, ambos hijos de Lady Di y el actual rey Carlos III, pelearan en la guerra con Afganistán.

Sin embargo, a pesar de que la reina Isabel II era la Corona y tenía más poder que cualquiera, la decisión no era de ella y la armada deliberó su petición. Sir Mike contó que la decisión fue la siguiente: "Se decidió que con el príncipe Guillermo, como heredero del trono, el riesgo era demasiado grande. Sin embargo, con su hermano menor el riesgo era aceptable", reveló. Por eso, fue el príncipe Harry el que fue a la guerra con Afganistán, mientras que Guillermo no.

Príncipe Guillermo junto a Kate Middleton y sus hijos.

Las revelaciones de Sir Mike van a aparecer en la quinta parte del documental de ITVX: The Real Crown, que va a salir al aire a fines de este mes. En este capítulo de la serie, se muestra que la reina Isabel II no se tomó a bien esta decisión por parte de la armada, ya que ella era la persona más poderosa del país. Sin embargo, hay cosas que la Corona no puede decidir.

La reina Isabel II habría padecido cáncer de huesos en el último periodo de su reinado

La reina Isabel II falleció el 8 de septiembre del año pasado. En su certificado de defunción, se detalló que la causa de su fallecimiento fue la vejez. Sin embargo, a más de 6 meses de la noticia que entristeció a todo Reino Unido, Gyles Brandreth, íntimo amigo de Felipe, duque de Edimburgo, está a punto de publicar una biografía en la que asegura que la difunta monarca habría padecido cáncer de huesos en los últimos años de su reinado.

El libro de Gyles Brandreth sobre la reina Isabel II

En Elizabeth: An Intimate Portrait, el escritor cuenta que esta enfermedad le habría provocado un dolor constante en sus extremidades durante los últimos meses de vida. Además, señaló que la reina Isabel II era consciente de su enfermedad y que le quedaba poco tiempo, pero aceptó esta realidad en buenos términos y siempre mostró una buena cara.

Al parecer, la reina Isabel II habría hecho el mayor de los esfuerzos para su última instancia en el trono, cumpliendo con los compromisos y luchando contra la enfermedad en secreto. Por otro lado, Gyles Brandreth relata en el libro que la reina tuvo complicaciones y efectos secundarios después del nacimiento del príncipe Andrés, pero que posteriormente el parto de el príncipe Eduardo fue normal.

