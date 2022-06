El Purre: "Disfruto mucho lo que hago... no siento que sea un trabajo"

El Purre (José Giménez Zapiola), es uno de los artistas preferidos del público juvenil. Si bien comenzó haciendo publicidades y actuando en algunas series, fue con “Go! vive a tu manera” que conoció de cerca el éxito. “El paso a la fama fue instantáneo. Era una locura. Un termómetro era Instagram. Me levantaba todos los días y al actualizarlo tenía 40 mil seguidores nuevos”, cuenta a Caras Digital el actor.

-¿Tuviste vos un ídolo de chico?

-No. De chico tampoco sabía que quería ser actor. Jugué al rugby desde los 5 a los 17 años. Y empecé a estudiar teatro a los 16. Sí fui fanático de “Casi Ángeles”, aunque tenía el prejuicio de que era para chicas. Mi hermana fue a verlos y fui con ella. Me acuerdo que yo miraba el programa y pensaba: “Qué bueno lo que hacen”.

-¿Ahí te diste cuenta de que querías ser actor?

-En ese momento mis viejos se estaban separando… y yo sentía que la vida se terminaba. Por eso una amiga me dijo: “Che, ¿por qué no estudiás teatro?”. Empecé un curso los sábados y disfrutaba mucho las clases. El click me hizo en la muestra de fin de año. Salí y me dije: “Qué ganas de estar ahí arriba de nuevo”.

-¿Te veías cantando y bailando también?

-Me veía cantando porque mi viejo cantó y tocó la guitarra toda la vida. A los 14 o 15 años arranqué yo a tocar la guitarra y a cantar. Bailando ya no tanto. Lo que mejoré en estos cinco años es una locura (risas).

-¿El rugby lo dejaste porque te cansaste, porque te enamoraste de la actuación o por las dos cosas?

-En el rugby me iba bien, pero me enamoré del teatro. Sí me pesaba un poco dejarlo porque era algo que compartía con mi viejo. Él jugó toda la vida. Ahora cuando voy al club me dan ganas de jugar. Pasa que no es como el fútbol que te podés armar un picadito. Necesitás prepararte físicamente. Hoy mi prioridad es el laburo y entiendo que no son compatibles. Mis amigos todos los fines de semana tienen algún golpe y yo trabajo con mi cuerpo. Es imposible.

El Purre toca la guitarra desde los 14 años aproximadamente.

El Purre y su familia

-¿Cómo tomaron tus papás que te dedicaras a la actuación?

-En quinto año me había anotado para hacer la carrera de Arquitectura por UBA XXI. Después para Producción de televisión, y finalmente decidí dedicarme a la actuación cuando empecé a hacer castings de publicidad. Así que los senté a los dos y se los conté. Lo único que me dijeron fue que me pagaban las clases de teatro pero no querían que estuviera todo el día en mi casa. Mi viejo súper disciplinado me decía: “Vos te tenés que preparar para ser el mejor. Si después no lo sos, no importa. Pero hacelo”.

-¿Sos el único artista de tus hermanos? ¿Cuántos tenés?

-Sí. Soy el único artista de once hermanos. Y el menor de todos. Somos hijos de mi papá con tres mujeres diferentes. Mi viejo tiene 80 años (en julio cumple 81). Me tuvo a los 55 y le lleva 22 a mi mamá.

-¿Cómo viviste cuando eras chico el hecho de tener un papá más grande que el resto de tus amigos?

-De muy chico no me daba cuenta de eso porque mi viejo siempre estuvo muy bien físicamente. Era muy activo. Por ahí ahora veo más la diferencia. Como: “Se está poniendo grande”.

-¿Y eso te preocupa o te genera miedo?

-Yo lo disfruto a mi viejo a pleno. Vive a una cuadra de mi casa y lo veo siempre. Además él está impecable. Y cuando se vaya se va a ir. Es el ciclo de la vida. No lo sufro ni me pesa.

El Purre con su mamá.

El presente exitoso de El Purre

Luego de haber grabado “El primero de nosotros”, El Purre comenzó a grabar nuevamente “Entrelazados”. Sobre esto, el actor cuenta a Caras Digital que está muy contento porque es la primera vez que le toca grabar la segunda temporada de algo que la gente ya vio “y que nosotros los actores ya conocemos, sabemos qué funciona y qué no”.

-¿En qué momento de tu vida te agarró este regreso a “Entrelazados”?

-Me agarró con mucho entusiasmo. Y relajado. Después, durante la etapa de grabaciones, tus amigos, tu novia (N de R: está en pareja con la actriz Malena Ratner), tu familia, todos te reclaman (risas). Son doce horas fuera de casa.

-¿Cómo te llevás con tus compañeros de elenco?

-Espectacular. Disfrutamos mucho. No sentimos que estamos trabajando. En la primera temporada con Kevsho no me relacionaba por un tema de línea temporal. Y ahora que en la segunda llegué al presente, estamos él, Caro (Domenech) y yo. Cuando terminó la primera temporada lo llamé a Kevsho y le dije que mi personaje favorito era el de él. El tema también es que en la primera temporada -que la empezamos a grabar en octubre de 2020-, los protocolos eran muy severos y no se disfrutaba tanto. Andábamos con barbijo, máscara, comíamos en mesas separadas...

El Purre, Caro Domenech y Kevsho en "Entrelazados".

El Purre enamorado

-Recién mencionaste a tu novia, ¿cómo marcha la convivencia que comenzó en pandemia?

-El año pasado, en noviembre, tomamos la decisión de mudarnos juntos oficialmente. Alquilamos una casa más grande. Espectacular la convivencia. Yo siempre digo que si algún día nos peleamos no va a ser por eso. Somos los dos re fáciles para convivir. Nos llevamos bárbaro.

-¿Cuál es la fórmula?

-No sé, creo que es suerte nomás. Y el amor, recontra.

-¿Tienen mascotas?

-No. Y no toquemos ese tema (risas) Malena muere por un perro y para mí este no es el momento. Estamos muchas horas fuera de casa. Hoy priorizo no modificar mi vida. Porque sé que cuando lo tengamos lo vamos a tener que hacer. Así que por ahora llegamos a un acuerdo y hace un mes tuvimos un perrito de tránsito en casa. En unos días viene otro. Es un punto medio. Ella quiero, yo no, bueno, transitamos.

El Purre y su novia, Malena Ratner.

En una semana, El Purre termina de grabar la segunda temporada de "Entrelazados" y arranca a ensayar para las dos funciones en vivo que presentará la serie el 9 de julio en el Gran Rex. Además, el actor cuenta que para tele se viene un proyecto hermoso de ficción que se va a grabar en agosto "pero no puedo contar nada".