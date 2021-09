La cruda opinión de Pampita sobre Angie Balbiani

Angie Balbiani es nombrada normalmente como "la amiga de Pampita" y hace unos días la panelista reveló en Intrusos su decisión de registrar la frase ya que está cansada de que se refieran a ella de esa forma.

“No tiene nada de malo ser 'la amiga de Pampita'. Y ahora registré la marca. Igual, registré las dos: Angie Balbiani y 'la amiga de Pampita', por las dudas. Así que las otras amigas se quedarán sin un mango, porque lo registré yo ”, reveló en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares .

Ahora, tras conocerse esa novedad, Pampita reveló qué le pareció la decisión y habló de forma muy cruda sobre Balbiani. En Pampita Online, la modelo opinó: "Angie es vivísima con esta cosa de redes. Siempre nos enseñaba a todas las del equipo: ‘mirá, hacé esto’, ‘hacé lo otro’, ‘ponele este hashtag’, ‘ponele este filtro porque quedás primera en la lista del mapita’. Sabe todo…”, aseguró .



Luego, arrojó picante: “Y bueno, se avivó y dijo ‘yo lo registro’. Esto algún día va a valer algo’. Por ahora no hay ningún rédito económico, así que ninguna saltó a reclamar”, dijo la top.

"Ahora tengo a Luciana (Pizzolorusso), a la que llaman 'la madrina de la hija de Pampita' así que lo tiene que registrar, ¿o no?", cerró irónica.

Siendo Pampita: cuándo y por donde se podrá ver el reality

El reality de Pampita terminó de grabarse el pasado 22 de julio cuando nació Ana Carolina García Moritán. Durante 10 episodios, la producción de ViacomCBS mostrará los momentos más importantes de su embarazo, trabajando durante la pandemia de coronavirus siendo una mujer multifacética, y parte de su vida familiar. El reality se podrá ver en la plataforma de streaming Paramount+ Latinoamérica.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, todos los capítulos se verán en la plataforma, donde además de aparecer Roberto García Moritán, en las últimas semanas se confirmó que Benjamín Vicuña dio su consentimiento para que sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio, también formen parte del show.

Según lo confirmó la conductora de Pampita Online, el reality concluirá con el nacimiento de Ana, tras 10 horas de trabajo de parto. “Se grabó con mucho cuidado, con una sola cámara adentro. Se filmó con mucho respeto. No está lo que la gente imagina, el primer plano. Se escucha al médico, el llanto de la bebé, El reality termina ahí. No va a seguir. Esto es el final, final. Filmar el parto era algo opcional. Ella podía elegir filmarlo o no" reveló el amigo íntimo de Pampita, Gabriel Oliveri en diálogo con Nosotros a la mañana.

VO