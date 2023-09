El Bailando esta transcurriendo la tercera semana, se viene la primera gala de eliminación y faltaba que baile Lourdes Sánchez. La bailarina había tenido problemas con su espalda y tuvo que bailar de las últimas.

Bailando 2023: Marcelo Polino le puso los puntos a Lourdes Sánchez

Marcelo Polino le puso los puntos a Lourdes Sánchez

En la pista siempre se hace alusión a los "acomodos" y la bailarina siempre está en el ojo de la tormenta. "Lo que menos espero de vos como amiga y como la mujer de nuestro productor", le dijo Marcelo Tinelli. "No me gusta que me digas eso, me va para el cu... Todo lo contrario, me trajo más desgracias", explicó la correntina.

Marcelo Polino le pasó factura a Lourdes Sánchez con respecto a las cocheras del Bailando. La correntina llevó a una comparsa de Corrientes y al jurado no le hizo mucha gracia. "Ocuparon como 10 lugares de la cochera. Así no", le dijo el periodista.

AF.