La empresaria e influencer Sofia Calzetti comparte cada momento de su vida en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula 883 mil seguidores. Desde que nació su primera hija Olivia, que tuvo con el exfutbolista Sergio "Kun" Agüero, su contenido comenzó a llenarse de publicaciones en donde la bebé aparece en la mayoría de ellas. En las últimas horas, la modelo mostró a través de sus redes una postal familiar con su pareja, su heredera y Benjamín Agüero, hijo que el futbolista tuvo con Gianina Maradona.

El último programa de Susana Giménez tuvo una visita esperada por todos. El domingo pasado el Kun Agüero visitó el living de Susana Giménez junto a su pareja y a sus hijos. En esta transmisión lo que destacó fue la sorpresa de la diva al ver al hijo del deportista después de años y asombrarse por cómo creció. "¡Benja, cómo creciste!" ¡Me desmayo!, exclamó.

Luego de su presencia en el programa, Sofia Calzetti compartió en su red social perteneciente a META una postal familiar, en donde se la ve a ella abrazando a su pareja mientras él sostiene a su pequeña y a su lado está su hijo mayor sonriendo "Los 4", escribió la empresaria junto con un emoji de unas manos formando un corazón.

El pasado domingo 10, Sergio "Kun" Agüero fue el invitado especial de Susana Giménez, donde asistió con su familia y su pareja y habló sobre su salud, además de presentar a su hija y contar el momento en el que conoció a su compañera de vida.

Al ser preguntado sobre el momento en el que el futbolista tuvo que dejar el deporte, él comentó: "Empecé a sentir que me apagaba", comenzó relatando, luego dio detalles sobre el periodo donde tuvo que realizarse diversos estudios y concluyó: "En ese momento pensé 'me hago un par de estudios y después sigo jugando'. Me hice los estudios y no".

Posterior a contar el difícil momento que tuvo que afrontar, el deportista presentó a su niña. Con su característico sentido del humor, Agüero comentó: "Salió a mí".

Luego, la pareja compartió la historia de cómo se conocieron. "Nosotros nos conocimos por un amigo, que es periodista, y me invitó a una discoteca, fui y ahí la conocí", explicó "el Kun".

