El romántico detalle de la cama de Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi decoraron su casa de París bien a su estilo. Cada ámbito del lugar está pensado sobre todo por la empresaria que es quien lleva más las riendas del hogar.

En la noche de este lunes, Wanda Nara, publicó un video muy tierno donde se la ve a su hija más pequeña durmiendo en la cama de sus papás, y llamó la atención un detalle súper romántico de la decoración.

"Momentos que no cambio por nada. Buenas noches", escribió primero Wanda Nara. Y agregó: "Ella ama dormir en la cama de sus papás". Arriba de la pequeña, en el respaldo de la cama, pueden verse las iniciales de Mauro Icardi y Wanda Nara: "M & W". Muy cute.

El gesto de Mauro Icardi que enamora a Wanda Nara

Wanda Nara suele compartir muchos momentos de su vida. La mayoría de ellos incluye a sus hijos. Por eso en la tarde de este jueves, la empresaria publicó un video en sus Historias de Instagram donde se ve a la más pequeña de las niñas Icardi, Isabella junto a su papá Mauro Icardi en la intimidad de su casa.

"Esto me puede. Me enamora. Me da ternura", escribió Wanda Nara en el video. Allí se los veía a padre e hija haciendo la tarea. Mauro Icardi le explicaba a Isabella Icardi cómo hacer unas letras. Luego, Wanda Nara señaló: "Mis bebitos", claramente emocionada por la situación que estaba viendo.