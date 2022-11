El romántico mensaje de Horacio Rodríguez Larreta a Milagros Maylin en su cumpleaños.

Horacio Rodríguez Larreta se mostró como todo un poeta en redes sociales con su mensaje de amor para su novia Milagros Maylin. El político expresó todo su amor con unas dulces y hermosas palabras, las cuales dejó plasmadas en su cuenta de Instagram.

¡Feliz cumpleaños, Milagros Maylin. La mujer que saca lo mejor de mí cada día, la que me hace reír sin parar. La que, con su corazón enorme, ilumina todo lo que la rodea", escribió en sus primeras líneas Horacio Rodríguez Larreta.

Luego de esto dio una breve, pero, amorosa descripción de cómo ve él a su novia: "Generosa, talentosa y siempre dedicada a los demás". El Jefe de Gobierno de la Ciudad cerró sus enternecedoras palabras de amor con un deseo para su Milagros: "Deseo verte cumplir muchos sueños hoy y siempre. !Te amo!".

Hace dos semanas era ella quien le dedicaba dulces y hermosas palabras de amor a él en su cumpleaños. Hoy es el turno de Milagros Maylin, donde el político mostró solo una parte de todo lo que siente y le hace sentir su nuevo amor.

A principios de octubre pasado, el político sorprendió en una entrevista por LN+ que estaba enamorado y que devuelta estaba en pareja. Feliz con su corazón enamorado, Horacio Rodríguez Larreta le afirmó al periodista Luis Novaresio que estaba feliz y enamorado.

"Estoy muy bien hoy. Quiero contarte que me enamoré. Y estoy muy feliz con eso... Se llama Milagros y me hace muy bien. Es alguien que me descontractura y desestructura. Siento que ella me ablanda, me hace un poco bien", dijo en su momento el Jefe de la Ciudad.

Conocé más de Milagros Maylin, la nueva novia de Horacio Rodríguez Larreta

Milagros es la mayor de cuatro hermanas, hijas del empresario Claudio Luis Maylin y Mariana Vásquez Ferro. Estudió Comunicación Social en la Universidad Austral de donde se recibió con medalla de oro.

Milagros también tiene un Magíster en Administración de Empresas por el IAE Business School, recibida de allí con el mejor promedio el cual le otorgó la distinción Magna Cum Laude. Es una mujer muy inteligente y su trayectoria académica así lo refleja.

Mili, como la llaman de cariño las personas más cercanas y su familia, estudió también el Programa Anticorrupción que se dicta en París en LENA, lugar donde estudió Emmanuel Macron, presidente de Francia.

Tras ocho años de trabajar en el sector privado, en el 2016 entró al sector público como directora general de Tecnología y Ciudad Amigable. Con la llegada de María Eugenia Vidal a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, Milagros Maylin pasó de estar en la Administración Porteña a la Provincial.