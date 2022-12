El romántico regalo que le dará L-Gante a Wanda Nara por su cumpleaños el 9 de diciembre

La relación en Wanda Nada y L-Gante sigue siendo un misterio total, ya que no se sabe el vínculo que comparten, ¿amigo, pareja, amante?, sin embargo, la unión entre ellos dos ha dado que hablar, por sus idas y vueltas pero que el tiempo se encargó de aclarar que no es algo pasajero.

Mañana 9 de diciembre, la empresaria celebrará su cumpleaños número 36, seguramente lo festejará a lo grande con su entorno, ya que volvió a Argentina hace algunas semanas. Pero la incógnita si estará presente el jugador de fútbol Mauro Icardi, porque en el último tiempo se mostró alejada de él, a pesar de su intentó de reconciliación en Maldivas.

Durante el programa Luzu TV, L-Gante era entrevistado por Grego Rosello cuando recibió un llamado de Wanda Nara y se sumó a la conversación, explicando más acerca de su relación, ‘’La relación entre nosotros está bien. Yo no soy de salid de joda, no conozco su música, lo poco que conozco es lo que muestra él’’, expresó la mayor de las hermanas del Clan Nara, ‘’Yo soy como la anti-fan, y desde un principio todo me llamó la atención de él, porque no lo conocía. Lo conocí cuando hicimos está campañas juntos y me pareció divertido, una linda persona’’, aseguró.

Por parte del Elían, contó, ‘’Yo sabía quién era ella, pero es otra cosa conocerla en persona, eso es fabuloso. En este caso me pareció muy sencilla ella, y nos llevamos muy bien. Aprendo mucho de ella, también en todo esto de ser mediático, de cómo contestar. Es una mujer inteligente, muy’’.

Además, a días de festejar el cumpleaños de Wanda, fue abordado al ser consultado sobre qué regalo hacerle, pero respecto a esa pregunta se mostró serio y confesó estar ‘’preocupado, porque ella mismo me preguntó que le iba a regalar, y le pregunté ‘’¿qué te gusta?’’, a lo que Wanda contestó ‘’no sé, algo que no me pueda comprar’’. Entonces, el conductor, Grego Rosello le aconsejó ‘’para mí tenés que generar un momento medio piola, que sea muy tuyo, que tenga que ver con tu esencia’’.