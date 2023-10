Ángel de Brito estuvo en un tenso cruce con Cami Homs. El Bailando 2023 arrancó nuevamente con una nueva ronda de ritmos y quien abrió pista fue la modelo, quien se incomodó con el jurado cuando hablaron de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Cami Homs confrontó a Ángel de Brito luego de que el conductor dejará en sus redes sociales la cajita de preguntas y respuesta, en su Instagram revelando que no le cree nada a la modelo.

Historia de Ángel de Brito

“¿Ángel te puedo decir algo? El otro día vi que hiciste unas preguntas y respuestas y dijiste que no me creías y que me demostraba de una manera que no era. Me parece que te confundiste o me conoces?”, arrojó Cami Homs. Ángel de Brito respondió: “No me cierra tu personaje de candida y buenita con la que le hacía cuernitos a Tini”, arrojó De Brito.

Cruce de Ángel de Brito y Cami Homs

Luego de que Cami Homs decidiera enfrentar a Ángel de Brito, el estudio se llenó de tensión cuando más a fondo se indaga sobre la relación de la modelo con el exfutbolista Rodrigo de Paul y los mensajes que ella le mandó a Tini Stoessel.

“¿Estás contenta con los mensajes que le mandaste a Tini?”, arrojó Ángel de Brito. Cami Homs, respondió: “No, no digo que estoy contenta. En la vida uno se arrepiente de cosas, por supuesto. Hay momentos de impotencia y hay hijos de por medio”, dijo la modelo.

Cruce Ángel de Brito y Cami Homs

Ángel de Brito le preguntó antes de terminar si estaba arrepentida del insulto de Cami Homs a Tini Stoessel: “No sé, no te voy a responder eso”. Esto generó más dudas del conductor de LAM con la modelo.

J.M