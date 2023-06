En medio de la polémica que protagonizan Nicole Neumann junto a su hija Indiana y su salida repentina de Los 8 Escalones del millón, Carmen Barbieri decidió opinar sobre la situación que atraviesa su compañera del ciclo de Guido Kaczka.

Mientras hablaban de la renuncia de la modelo al programa de ElTrece, la conductora de Mañanísima se mostró sorprendida: “¿Renunció? Yo no sabía”. Además, demostró que le pareció raro que no se hablara de su salida en los camarines: “Vos me creés que en los pasillos o en los camarines no se habla del tema. Si no yo lo diría. No es que lo contaría, no contaría lo que se habla, pero no se habla del tema”.

Nicole en Los 8 Escalones del Millón.

Pampito le explicó a Carmen los rumores que rodeaban la renuncia de Nicole: “Pensábamos que era porque no quería que le pregunten por su casamiento, por Manu Urcera y los conflictos que tiene su familia”. Al escucharlo, Barbieri decidió defender el rol de mamá que cumple su colega: “Es muy fuerte, es delicado. Si me pasara con Federico me muero. No hay que meterse con los hijos y estoy segura, sé sobre la preocupación de Nicole por saber cómo están las chicas”.

Por último, Carmen Barbieri continuó defendiendo a Nicole Neumann en medio de su disputa legal con Indiana Cubero: "Es atenta y es una muy buena madre. Por supuesto, el padre debe ser muy bueno en su rol. No estoy diciendo que ella es buena madre y él, no. Uno quiere que sus hijos sean felices”.

¿Qué dijo Guido Kaczka sobre la renuncia de Nicole Neumann?

En una nota exclusiva con LAM, el conductor de Los 8 Escalones del Millón habló sobre la decisión de la modelo. Guidó explicó que la novia de Manu Urcera le aseguró a Ángel de Brito que "está con unos temas", aunque no quiso dar más detalles.

Por último, Guido Kaczka le quiso dejar en claro a Nicole Neumann que una vez que pueda resolver las polémicas que la envuelven tiene las puertas abiertas para volver cuando quiera al ciclo.

J.C.C