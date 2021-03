El tierno post de la esposa de Pico Mónaco: "Amor de mi vida"

Pico Mónaco cumplió años el lunes y su esposa, Diana Arnopoulos, lo sorprendió con un tierno video en redes sociales.

La modelo griega dedicó un especial mensaje con una fuerte declaración de amor a menos de un año de su matrimonio.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida", dice junto a la grabación en la que se los ve bailando en Miami. "Gracias por tu amabilidad, tu amoroso corazón y por ser el mejor marido del mundo. Sos todo lo que siempre soñé y me siento muy agradecida por despertar todas las mañanas con vos", agregó Diana.

Pico Mónaco hizo un importante cambio en su carrera

Tras el anuncio del embarazo de Pampita, Pico Mónaco se convirtió en foco de atención por un llamativo anuncio sobre su carrera.

El ex tenista comenzó con un nuevo proyecto que lo relaciona al deporte y lanzó Summa Sports, su agencia de representación de deportistas. Tal como se comunicó oficialmente, el primer representado fue Darío "Peque" Schwartzman, una de las jóvenes promesas del tenis.

Después del anuncio sobre el embarazo de Pampita, Pico no hizo referencia alguna sobre la buena nueva pero fue el Pollo Álvarez, su íntimo amigo, quien fue consultado por su reacción.

"Sin comprometerte ni que te caiga mal", le dijo la periodista Karina Iavícoli al conductor en Nosotros a la mañana. "¿Pico le mandará a Pampita un mensaje para felicitarla?", agregó.

“Ah, qué sé yo. No me comprometiste porque no tengo ni idea", le contestó el Pollo. “Sí, supongo que sí”, agregó.