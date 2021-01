Tras el embarazo de Pampita, Pico Mónaco hizo un importante cambio en su carrera

Tras el anuncio del embarazo de Pampita, Pico Mónaco se convirtió en foco de atención por un llamativo anuncio sobre su carrera.

El ex tenista comenzó con un nuevo proyecto que lo relaciona al deporte y lanzó Summa Sports, su agencia de representación de deportistas. Tal como se comunicó oficialmente, el primer representado fue Darío "Peque" Schwartzman, una de las jóvenes promesas del tenis.

Alejado de los medios, la ex pareja de Pampita comenzó una nueva vida con Diana Arnopoulos, una reconocida modelo griega con la que reside en Miami y con quien se casó en plena pandemia.

Después del anuncio sobre el embarazo de Pampita, Pico no hizo referencia alguna sobre la buena nueva pero fue el Pollo Álvarez, su íntimo amigo, quien fue consultado por su reacción.

"Sin comprometerte ni que te caiga mal", le dijo la periodista Karina Iavícoli al conductor en Nosotros a la mañana. "¿Pico le mandará a Pampita un mensaje para felicitarla?", agregó.

“Ah, qué sé yo. No me comprometiste porque no tengo ni idea", le contestó el Pollo. “Sí, supongo que sí”, agregó.