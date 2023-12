Tucu López rompió el silencio y explicó qué pasó para que los dos años de relación con Sabrina Rojas llegaran a su fin. Pero eso no fue todo, ya que el locutor también aprovechó la oportunidad para hablar de una posible reconciliación en el futuro.

En diálogo con el cronista de "Socios del Espectáculo", el actor reveló los motivos de su ruptura: “Yo no creo que haya habido un quiebre, una cosa que haya quebrado el vínculo. No pasó por ahí. Lo charlamos mucho y buscamos el punto en el que dijimos 'esto va a ser lo mejor para nosotros en este momento'”.

Tucu López junto a Sabrina Rojas,

El Tucu también quiso dejar en claro que no hubo infidelidades ni ninguna clase de traición en la pareja: “No hubo nada puntal, categórico ni grave. Entendimos que este momento era para distanciarnos”

Por último, Tucu López contó que lleva una buena relación con Sabrina Rojas tras su separación: “Con Sabri tengo la mejor. Ayer fuimos a cenar con ella y los hijos, Fausti y Espe, porque se fue a Carlos Paz por la temporada. Está todo re bien. Hablo con ella y con los chicos”.

El Tucu López no cerró la puerta a una posible reconciliación

El actor se tomó un tiempo durante el móvil del ciclo de ElTrece para destacar a su expareja como mujer: “Sabri fue una persona hermosa, que me dio una vida hermosa y una relación espectacular durante un montón de tiempo. Le tengo un afecto enorme, la quiero muchísimo”.

Para cerrar la nota, Tucu López aclaró que no descarta la posibilidad de volver con Sabrina Rojas: “Tuvimos algo súper lindo, pero por las cosas de la vida, de las parejas, se fue poniendo raro. O nos fuimos desencontrando en algunas cosas y no lo pudimos pilotear. Este tiempo nos viene bien. Estamos separados… No descarto ni en pedo volver”.

J.C.C