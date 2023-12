Sabrina Rojas y el Tucu López decidieron ponerle punto a su relación, pero no uno final.

La actriz reconoció que su separación se dio en buenos términos y, pese a que no detalló el estado actual de la pareja, afirmó: “Nunca nada es definitivo”.

La rubia explicó que no hubo discusiones fuertes ni infidelidades, sin embargo decidió explayar: “Ojalá la vida nos reencuentre, el amor es muy lindo, pero la vida misma, la cotidianeidad nos separa”.

Además, en una entrevista radial, la actriz manifestó: “Con el Tucu estamos distanciados hace un tiempo”. Los fanáticos habían entendido esto mediante diferentes historias de Instagram con frases de desamor de ambas partes. En adición, la falta de likes y comentarios de las publicaciones, señalaron el giro definitivo.

El enojo de Socios del Espectáculo con el Tucu López

Nancy Duré, una de las panelistas del programa, explicó mientras se mencionaba el tema de la separación: “Era una información que me había llegado hace tiempo, y yo como no quería que piensen que estaba obsesionada con la pareja decidí que no la iba a molestar a ella y estábamos tratando de ver si él nos contestaba. Él no contestó, pero están separados desde hace tiempo".

Sabrina Rojas y Tucu López

Adrián Pallares, el conductor del ciclo no pudo evitar su enojo al expresar: “Tucu, sos un choto también. Porque la verdad que cuando te escriben una vez, dos veces, contestá”. Sumamente enfadado con el locutor, Duré se sumó al pedido, aunque más tranquila. “Contestá, porque después te enojás cuando la mandamos sin consultar", le dijo.

