El video que comprueba que Ariel y La Tora se conocían antes de Gran Hermano

Gran Hermano no para de dar sorpresas. Ayer ingresaron dos nuevos participantes y uno de ellos es Ariel Ansaldo de 45 años, oriundo de Berazategui. Pero a menos de 24hs de su ingreso, la polémica no se hizo esperar. Aparentemente Ansaldo conoce a una de las ex participantes, La Tora, quien también es del mismo partido bonaerense que el hombre. Se viralizó en Twitter un video que muestra la existencia del vínculo entre ambos y los usuarios de las redes sociales ya hablan de fraude.

El video de la polémica. Ariel y La Tora se conocían desde antes

Un usuario de Twitter publicó el video en cuestión. La filmación, que grabó el mismo Ariel, muestra a los dos "hermanitos" en un gimnasio de Berazategui. Ansaldo comienza diciendo que es un "video para mi parrilla" y en un momento determinado, enfoca a Lucíla Villar, con quin cruza unas palabras mientras ella hace sus ejercicios físicos. La interacción entre ambos parece muy "buena onda" para los internautas y consideran que el ongreso del parrillero es injusto.

En el video se ve la buena onda entre los participantes de Gran Hermano

Muchos televidentes y usuarios consideran que se trata de un "fraude" en el casting del reality debido a que, si bien la Tora quedó eliminada del certamen, aún tiene chances de entrar a la casa por medio del repechaje. Por lo que se considera una tramposa ventaja el hecho que dos participantes se conozcan previamente a la competencia de Gran Hermano.

Los internautas hicieron eco de su malestar y aparecieron comentarios, asegurando que es injusto. "Ariel y la Tora se conoooceeen!! Me parece re injusto!!! #GH22 #GranHermano22" comentó una usuaria. "Che ariel y la tora se conocen vi un video de ellos en tiktok en el gym que tranfuguiada" "Vieron esto? Ariel y La tora se conocen. No es justo que ella entre en el repechaje" fueron otros de los comentarios que criticaron al programa por no haber tenido en cuenta la existencia de un vínculo entre Ariel y La Tora. Por parte del canal, aún no hay ningún comunicado al respecto.