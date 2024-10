La reacción de Elba Marcovechio luego que Sara Stewart Brown usara un poder que le dio Jorge Lanata

Jorge Lanata lleva cuatro meses internado en el Hospital Italiano. Como es habitual, Elba Marcovecchio, su actual esposa y apoderada, habló con la prensa para brindar novedades de su salud tras su última intervención quirúrgica. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su silencio ante una pregunta relacionada con un supuesto poder legal que tendría Sara "Kiwi" Stewart Brown, exesposa del periodista.

Días atrás, Elba Marcovecchio decidió suspender a dos empleados cercanos a Lanata. No obstante, esta decisión fue revertida por Stewart Brown en las últimas horas. A través de sus redes sociales, la artista confirmó que posee un poder recíproco, firmado por Lanata, el cual decidió usar para revocar la decisión de Marcovecchio.

Sara Stewart Brown anunció que Jorge Lanata le ortogó un poder y decidió usarlo: "Me sentí obligada".

“Decidí usarlo, ejerciendo la facultad de revocar un poder en particular”, explicó Stewart Brown. Según ella, Lanata nunca hubiera tomado medidas en contra de personas que lo han acompañado durante más de 20 años.

La madre de Lola Lanata detalló que el poder otorgado entre ambos es el más amplio posible y que incluye la facultad de revocar otros poderes, especialmente en situaciones de incapacidad o fallecimiento. “Lo mantuvimos vigente por la confianza que siempre nos tuvimos”, declaró, argumentando que su decisión fue tomada en defensa de los empleados suspendidos, ya que Lanata no estaría de acuerdo en dejarlos sin salario, aunque la ley lo permitiera.

Jorge Lanata y Sara Stewart Brown.

Este inesperado conflicto suma un nuevo capítulo a la tensa relación entre la familia de Lanata y su actual esposa. Cuando una cronista del programa A la Barbarossa le mencionó a Elba Marcovecchio la publicación de Stewart Brown sobre la revocación del poder, la abogada evitó hacer declaraciones. Simplemente saludó a los periodistas e ingresó rápidamente al Hospital Italiano, sin responder a la polémica generada por las declaraciones de la exmujer de Lanata.

Elba Marcovecchio contó cómo pasó la noche Jorge Lanata

Esta mañana, Elba Marcovecchio contó en televisión cómo pasó la noche Jorge Lanata luego de que lo operaran por cuarta vez desde que está internado en el Hospital Italiano.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.

“Pasó la noche bien, yo estuve ayer a la noche, el post es lo que a todos nos da un poco de temor. Estoy angustiada porque es mi compañero, es el hombre que amo”, dijo la abogada sobre la salud del periodista.

Cuando el cronista le preguntó sobre rumores de un supuesto escándalo que habría provocado su retirada del hospital, la actual esposa de Jorge Lanata lo negó tajantemente: "No, no me crucé con las chicas, para nada, no me crucé con nadie en ningún momento".