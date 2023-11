Javier Milei participó por primera vez en Empezar el Día este viernes y llamó la atención de los televidentes con su reacción cuando Yuyito González le consultó si Fátima Flórez es celosa.

La conductora le preguntó por su novia y lejos de mostrarse molesto, el candidato a presidente contó con emoción: “Estoy de novio con una mujer maravillosa como Fátima Flórez, lo interesante es que nosotros no hablamos de trabajo cuando estamos juntos”.

Javier Milei junto a Yuyito González.

Sin embargo, al ver la oportunidad, Yuyito decidió mencionar que el economista le puso un "like" en una reciente publicación: "¿Es celosa Fátima? Porque acá los chicos me contaron que me pusiste un like”.

Javier Milei decidió no mostrarse alterado por la pregunta, pero tampoco respondió directamente la pregunta sobre Fátima Florez: "Yo manejo mis cuentas y el video que más reproducciones tiene en mi Instagram es de ella, me pone orgulloso”.

Javier Milei definió a Fátima Florez en la entrevista

Luego, el candidato de La Libertad Avanza se animó a definir a su pareja en el programa matutino: "Es muy divertida, es muy inteligente, tiene un humor muy rápido y explosivo, es instantáneo su humor”.

Por último, Javier Milei apuntó contra los medios tras los rumores que propagan sobre él y Fátima Florez: “Los que dicen que no estamos juntos es parte de la basura de la política”.

J.C.C