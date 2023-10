Lilia Lemoine, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, brindó una entrevista en la que habló sobre su controvertida propuesta para permitir a los hombres renunciar a la paternidad y liberarlos de responsabilidades económicas hacia hijos no deseados.

Durante su conversación con Baby Etchecopar, Lemoine recordó momentos de su vida, su entrada en la política y su relación sentimental con Javier Milei.

El proyecto de Lemoine ha sido objeto de críticas y cuestionamientos desde diferentes sectores políticos, incluso dentro de su propio partido. A pesar de esto, Lemoine defendió su iniciativa, argumentando que está siendo atacada debido a su perfil mediático y para dañar la imagen de Javier Milei.

En cuanto a su postura sobre el proyecto, Lemoine destacó que no se considera ni "pañuelo verde ni celeste" y se describe como teniendo una posición intermedia. Afirmó que la propuesta busca dar a los hombres la opción de renunciar a la paternidad cuando no desean hacerse cargo de un hijo. Según la candidata, esta medida no debería ser obligatoria, ya que ella se considera "libertaria".

Lilia Lamoine llorando por su pasado

La entrevista también se centró en su llegada a la política, su relación con Javier Milei y su activismo durante la pandemia de COVID-19. Lemoine compartió momentos emocionales, como la pérdida de su madre durante la cuarentena y su lucha por los derechos individuales y la democracia.

La candidata subrayó que se compromete a que los responsables de lo que considera "crímenes de lesa humanidad" durante la cuarentena sean llevados ante la justicia.

En ese contexto, la candidate sen sensibilizó al recordar un hecho de inseguridad del pasado. “Crecí en José León Suárez y me tuve que ir por la inseguridad”, comentó. “A mí me secuestraron dos veces…una vez en 2006, estuve en todos los canales de televisión”.

