Jorge Rial repudió la defensa de Morena Rial a Aníbal Lotocki: "No lo entiendo, pero bueno"

Jorge Rial quedó perplejo ante las recientes declaraciones de su hija, Morena Rial, en las que defendía y apoyaba a Aníbal Lotocki tras la desafortunada muerte de Silvina Luna. Morena Rial, quien también es influencer, compartió mensajes a través de sus redes sociales en los que respaldaba al falso cirujano y revelaba que ella misma se había sometido a un tratamiento estético con él. En sus publicaciones, la hija de Rial cuestionaba la culpabilidad del médico.

Jorge y Morena Rial

Sin embargo, a pesar de haber cometido cientos de delitos y mala praxis, causando graves problemas de salud e incluso la muerte en sus pacientes, Aníbal Lotocki se encuentra en libertad. Además, el pasado martes, la Justicia rechazó el pedido de captura del cirujano en la causa de Raphael Dufort, quien expresó haber sufrido fuertes dolores que imposibilitaba su día a día.

El tajante comentario de Jorge Rial hacia Morena Rial

Morena Rial salió en defensa del falso cirujano Aníbal Lotocki, donde manifestó su apoyo hacia el mismo, minimizando a las víctimas y asegurando que se debería dejar de tratarlo como un asesino. "Lo único que puedo decir es que es un doctor. Y que cada doctor analiza los casos y, si es viable, se va para adelante. Si tienen reclamos es a la empresa que admite que este producto está permitido para usar. Creo que deberían dejar de culpar a una persona de ASESINA tan solo por un minuto de fama", comentó Morena.

Morena Rial en Instagram

Sin embargo, ante la cuestionable postura de su hija, Jorge Rial no se quedó callado y arremetió fuertemente contra Morena Rial, donde expresó su profundo desagrado e indignación por los controvertidos dichos de la influencer. "No sé por qué le dio su apoyo (a Lotocki). No lo entiendo, pero bueno. Es independiente, es grande y tiene sus opiniones. Yo no las comparto pero bueno", comentó duramente el conductor

P.C