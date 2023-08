El elegante look de María Belén Ludueña en la jornada de las PASO 2023

María Belén Ludueña decidió emitir su voto para las PASO 2023 en una jornada clave para el país con un impecable y sobrio look.

La mujer de Jorge Macri, precandidato a Jefe de Gobierno Porteño, sufragó en el Instituto Bayard de Palermo en la mesa 6413, donde apareció con un de los oufit que marcan su estilo e impronta.

La conductora y periodista eligió un look business casual que se robó todas las miradas.

María Belén Ludueña, el look de la posible primera dama porteña

María Belén Ludueña manifestó de manera constante su apoyo a Jorge Macri en una de las elecciones más importantes y en esta oportunidad se adueñó de todas las miradas al elegir un jean roto, zapatillas blancas y azules, blazer azul con botones dorados y remera de hilo blanca. Por último, la esposa del candidato a Jefe de Gobierno Porteño optó por un bolso de cuero marrón a tono.

Luego de votar, la pareja fue a tomar un café en Tabac y más tarde almorzarán con la familia en Pizza Cero. Por la tarde pasarán por su hogar para luego ir al búnker.

La conductora marplatense también fantaseó con la posibilidad de ser la Primera Dama porteña y contó cuál sería su rol si eso ocurriese en una entrevista exclusiva para CARAS.

“Yo siempre digo que tal vez ese rótulo de Primera Dama no es congruente con el rol de la mujer actual. Pero sí, ahora que estoy recorriendo y me detengo a escuchar a la gente, que conozco sus necesidades, si Jorge resulta ser el Jefe de Gobierno, tal vez voy a buscar algún tema con el cual me sienta identificada, para poder ayudar desde un lugar bien genuino", contó en exclusiva.

Luego, María Belén Ludueña reveló a qué le gustaría hacer foco. "Me pasó en Vicente López, que ayudé a visibilizar las historias de mujeres emprendedoras. Fui como una especie de madrina de ellas, las acompañé en ese camino de emprender; y como yo soy emprendedora, me resultaba fácil contar sus historias", aseguró la periodista sobre la posibilidad de encarar un nuevo rol.