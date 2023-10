Javier Milei se encuentra preparando la parte final de su campaña a pocos días de las elecciones presidenciales, pero él tampoco logra escapar a los conflictos que persiguen a su partido. Lilia Lemoine, su asesora de imagen, fue acusada de promover un procedimiento estético que dejó con ceguera a varias personas.

El escándalo retro que sacude a Javier Milei a días de las elecciones

Lilia es una de las integrantes más relevantes de La Libertad Avanza para Javier en estos momentos, ya que es su asesora de imagen y suele acompañarlo a todos los eventos. Asimismo, es candidata a diputada nacional por el partido liberal y espera tener buenos resultados en las elecciones.

Sin embargo, la joven que se clasifica a ella misma como "Influencer, IT Girl, activista libertaria y cosplayer", fue gravemente acusada de promocionar un procedimiento estético para modificar el color de los ojos que le causó ceguera a muchos pacientes. La noticia estalló en mayo del 2022 cuando ya era conocida por ser la estilista de Milei.

La promoción del procedimiento estético de ojos de Lilia Lemoine

Lemoine coordinaba un grupo de Facebook en donde publicitaba el procedimiento estético asegurando que ella también se lo estaba realizando. Fue así que capturó a muchos interesados que confiaron en su palabra, ya que en la página web señalaban que era un procedimiento complejo y que debían hacerlo en mano de profesionales.

"No es recomendable realizarlo con gente sin experiencia y sin escrúpulos que solamente buscan comercio con un riesgo importante", advertía la página web de la clínica que estafó a un montón de gente por una suma de U$D5.000, mientras que la consulta la cobraban 100 mil pesos argentinos, según explicó Crónica.

"A la luz el ojo se puede llegar a ver celeste, verde o gris claro, lo cierto es que todos los ojos sin melanina son grises. Con luz natural y en persona también se notan... pero a lo oscuro se ven oscuros, como los de cualquier persona... Yo me hice el tratamiento en Argentina. Si quieren hacer preguntas, háganlas ahora en este post", se lee en una publicación de Lilia en Facebook del año 2016 que aún sigue activa.

Asimismo, la asesora de imagen de Milei quiso documentar su proceso en su cuenta de YouTube y hasta el día de hoy siguen estando los videos en donde comparte la evolución del tratamiento en marzo de 2015. El procedimiento se realizaba con un láser que dejó sin visión a muchos pacientes y a otros con complicaciones severas.

Lilia Lemoine y Javier Milei

"Yo me lo hice el procedimiento en 11 sesiones y tuve severos daños en la visión. Lo promocionan en un grupo de Facebook administrado por Lilia Lemoine", señaló una de las víctimas a Crónica. La clínica estaba ubicada en Recoleta y solían cambiar la dirección en la página web.

A pesar de que muchos usuarios que no están de acuerdo con el partido de Javier Milei señalaron estas acusaciones en redes sociales, Lilia Lemoine no se pronunció al respecto y los ignoró como si ella no hubiese estado involucrada en lo que le sucedió a las víctimas del procedimiento que ella publicitaba.