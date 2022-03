Tras romper con Elon musk, la cantante Grimes sale con Chelsea Manning

Tras terminar su relación con Elon musk, la cantante Grimes está saliendo con la exsoldado y analista de inteligencia del ejército de los Estados Unidos, Chelsea Manning. Esto fue confirmado por Page Six luego que su relación con el creador de Tesla terminara por segunda vez.



“La relación va en serio”, sostuvo una fuente al mencionado medio sobre la naturaleza acelerada de la relación. “Han estado viviendo juntas en Austin”, agregó.

Qué dijo Grimes, la ex de Elon Musk, sobre el nuevo amorío

Según esta misma persona, Manning todavía tiene su apartamento en Brooklyn. Sin embargo, ni Manning ni los representantes de Grimes se proclamaron acerca de la primicia de Page Six. Lo que sí quedó a la vista de todos, es que la supuesta pareja ha estado interactuando en Twitter en los últimos meses, con ciertos mensajes insinuando su relación.



En un intercambio, Grimes, de 33 años, explicó porqué aún no había participado en la transmisión de Twitch de un usuario, tuiteando que no había estado "en Los Ángeles" pero que se sentía "mal por posponerlo como 10 veces". En respuesta, Manning tuiteó, “Doy fe”.



En diciembre, Grimes tuiteó: “La cultura de las celebridades es sofocante. No voy a dejar la música, pero definitivamente cambiaré mi trabajo principal después del LIBRO 1. La industria de la música se siente antigua y es agotadora, dependiente de sistemas arcaicos”. Manning apoyó nuevamente a su pareja a lo que la cantante le respondió: "Parece que estoy tomando tus dichos como algo a seguir".

Elon Musk.

Por su parte Chelsea, de 34 años, también le dio like a varios tweets relacionados con Grimes, incluido el anuncio de la historia de portada de Vanity Fair de la cantante, en la que reveló que en secreto dio la bienvenida a un segundo hijo, una niña llamada Exa Dark Sideræl, con el fundador de Tesla, Elon Musk, en diciembre.