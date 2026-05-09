La emoción de Sarah Burlando al recibir el regalo más esperado: "Gracias papá"

Sarah Burlando recibió un obsequio que la entusiasmó por completo. La encargada de mostrar la reacción de la pequeña fue Barby Franco, quien no dudó en subir los videos a sus historias de Instagram. Como era de esperarse, sus posteos no pasaron desapercibido y llamaron la atención.

Así sorprendió Fernando Burlando a su hija Sarah

Fernando Burlando volvió a mostrar el fuerte vínculo que mantiene con su hija Sarah de tres años y sorprendió con un regalo tan inesperado como especial. A través de sus historias de Instagram, Barby Franco compartió el emocionante momento en que el abogado llegó a su casa con una yegua color negro para la pequeña, generando una ola de ternura entre sus seguidores.

El video comenzó mostrando el enorme parque de la propiedad y, en medio del paisaje rodeado de árboles y senderos de ladrillo, apareció el animal cubierto con una manta rosa. Desde una ventana ubicada en el piso superior, Sarah Burlando observó la escena junto a su mamá, completamente fascinada por la sorpresa.

Así sorprendió Fernando Burlando a su hija Sarah

“Wow, dice Sarah Burlando”, se escucha decir a Barby Franco mientras filmaba el momento y hacía referencia a la capa rosa con las iniciales de la pequeña que llevaba la yegua. La niña, visiblemente emocionada, no podía apartar la mirada del animal mientras su papá lo acercaba lentamente. Minutos después, la modelo mostró cómo su hija bajó hasta el lugar y decidió animarse a tener un primer contacto mucho más cercano.

Con ayuda de Fernando Burlando, Sarah se acercó al animal y logró subir para dar un pequeño paseo. La escena rápidamente enterneció a todos en redes sociales. Con total naturalidad y mucha seguridad, la menor apareció montando mientras avanzaba lentamente por el jardín. Su postura firme y tranquila llamó la atención de los usuarios, quienes destacaron la confianza con la que ella vivió la experiencia.

Además, el detalle de la manta rosa sumó un toque aún más adorable al momento familiar. Durante todo el recorrido, Sarah se mostraba feliz con su regalo. “Gracias papá por mi primera yegua”, escribió Barby Franco sobre las publicaciones, dejando en claro la emoción que generó en su primogénita. Como era de esperarse, muchos usuarios destacaron la dulzura de la escena y la felicidad genuina de la pequeña al conocer a su nuevo animal.

De esta manera, la emoción de Sarah Burlando al recibir el regalo más esperado: una yegua. Los videos rápidamente se llenaron de comentarios llenos de cariño y halagos por el gran gesto del letrado para su hija.

La pasión de Sarah Burlando por los caballos y sus clases de equitación

Aunque todavía es muy pequeña, Sarah Burlando ya demuestra una fuerte fascinación por los caballos. En distintas oportunidades, tanto Barby Franco como Fernando Burlando compartieron imágenes de su hija disfrutando de actividades vinculadas a la equitación, demostrando así que el contacto con estos animales forma parte de sus momentos favoritos.

Con el paso del tiempo, Sarah Burlando comenzó a familiarizarse cada vez más con las prácticas ecuestres y ya se anima a montar acompañada por instructores. Además, en varias salidas familiares, Barby Franco mostró que la niña presta especial atención a los animales, los acaricia y disfruta de recorrer espacios al aire libre. Por esta razón, el regalo de Fernando Burlando llega para consolidar aún más esa pasión que viene demostrando desde temprana edad.