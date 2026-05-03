Los looks de Barby Franco y Sarah Burlando en la boda de Cande Ruggeri: elegancia, ternura y estilo

En el casamiento de Cande Ruggeri, cada detalle estuvo pensado al milímetro y los looks de los invitados no pasaron desapercibidos. Entre ellos, Barby Franco y Sarah Burlando se destacaron con estilismos que, aunque diferentes, dialogaron a la perfección con el espíritu elegante y festivo de la noche.

Barby Franco en el casamiento de Cande Ruggeri

Barby Franco impactó con su vestido negro en el casamiento de Cande Ruggeri

Barby Franco apostó por una elegancia clásica y atemporal, ideal para una boda de gala nocturna. La modelo eligió un vestido largo de terciopelo negro, ajustado al cuerpo, que realzó su figura con una silueta impecable. El diseño, de escote palabra de honor, dejó los hombros al descubierto y aportó un aire sofisticado y femenino, reforzado por la textura del terciopelo, que sumó profundidad y un brillo sutil bajo las luces del evento.

El elegante look de Barby Franco

Para completar el outfit, la conductora optó por una línea sutil pero glamorosa: un collar corto y delicado junto a aros con destellos que iluminaron el rostro sin sobrecargar el conjunto. Completó el estilismo con un bolso de mano negro de Chanel con cadena dorada, un guiño de lujo clásico que terminó de elevar el look.

El beauty look acompañó con precisión: llevó el cabello suelto, con ondas naturales y un leve recogido hacia atrás que despejó el rostro, logrando un equilibrio entre lo relajado y lo elegante. El maquillaje, en tonos neutros, destacó por una piel luminosa, delineado sutil y labios en un rosa amarronado, potenciando su belleza sin excesos.

Para sus redes sociales, Barby Franco eligió posar junto a una imponente Cybertruck, generando un contraste tan inesperado como atractivo: la sofisticación clásica de su outfit frente a la impronta futurista del vehículo.

El tierno look de Sarah Burlando que se robó todas las miradas

Por su parte, Sarah Burlando sumó ternura y frescura a la velada con un look acorde a su edad pero en sintonía con el dress code del evento, acompañando a su mamá con un estilismo cuidado que volvió a confirmar su lugar como mini influencer.

Sarah Burlando en el casamiento de Cande Ruggeri

Mientras Barby Franco apostó por la sofisticación del terciopelo negro, la pequeña enamoró con un diseño de corte princesa en tono champagne, con delicados bordados en el corsage, mangas puff de tul y una falda etérea de gran volumen. El contraste de la cinta negra a la cintura, en sintonía con sus balerinas estilo Mary Jane, sumó un guiño clásico y encantador. Juntas, madre e hija lograron uno de los dúos más fotografiados de la noche, en una de las bodas más comentadas del año.