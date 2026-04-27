Así es el espectacular y divertido nuevo tobogán caracol que Sarah Burlando tiene en su habitación

Desde que Sarah Burlando llegó a este mundo, Barby Franco piensa al detalle en espacios donde la niña pueda desarrollar sus habilidades motrices y cognitivas acorde con su desarrollo. Tal es así que, a principios de este 2026, la modelo abrió las puertas de su casa y mostró cómo quedó la nueva decoración en la habitación de la nena, un lugar destinado tanto al descanso, como al juego y las aventuras. En este marco, en las últimas horas añadió un tobogán con forma de caracol en el cual la pequeña pueda explorar todos los rincones de su pieza.

El tobogán caracol de Sarah Burlando

La nueva tendencia en materia de decoración apuesta a espacios pensados para ser vividos, donde la funcionalidad y la seguridad es el eje transversal de todas las propuestas. Es por esta razón que Barby Franco, cambió el diseño original de la nueva pieza de Sarah Burlando en la que había colocado un tobogán de madera rígido, por uno de plástico en forma de caracol.

A través de su cuenta personal de Instagram, la influencer mostró cómo quedó el resultado final de un espacio que estimula la imaginación y el movimiento. Fue para Navidad en la que la niña había anhelado tener un espacio donde poder jugar, divertirse y dormir. “El sueño de Sarah. Le pidió a Papá Noel su propia habitación para hacer pijamada”, escribió la pareja de Fernando Burlando.

En este marco, la pieza cuenta con una estructura de madera dividida en dos pisos: en la parte de abajo, se ubican dos camas que conforman una “L”, mientras que en la parte superior se destaca una estructura similar a la de una casita de juegos. Para ingresar, la menor sube por unas escaleras ubicadas en uno de los laterales, para aumentar el espacio de guardado. Luego, a lo ancho de la cama principal, se destaca el mobiliario con pequeñas ventanas de madera.

Habitación de Sarah Burlando | Instagram

Barby Franco realizó un cambio de planes en la habitación de Sarah Burlando

Para bajar, Sarah Burlando puede optar por bajar los escalones o, bien, deslizarse por un divertido tobogán. En un principio, este consistía en un tablón recto de madera con un pequeño descanso en la parte del suelo para evitar las caídas abruptas. No obstante, este fin de semana, Barby compartió ante su comunidad digital el nuevo diseño en el que desestimó el diseño original, y lo complementó por una estructura en forma de caracol cuyo material fue reemplazado por el plástico duro.

Esta propuesta no sólo ahorra espacio, sino que sigue la línea de la deco de la habitación. Además, su versatilidad hace que se integre perfectamente a la estructura de madera. Al estar conformado de manera circular descendente, permite que la nena no sufra de vértigos y hace que el deslizarse sea más divertido, sumando una cuota aventurera. Como broche de oro, sumó un oso de peluche gigante que va en línea con la estética integral del mueble, creando así un lugar para disfrutar y hasta sumar un compañero a los juegos.

Habitación de Sarah Burlando | Instagram

De esta manera, este nuevo tobogán en forma de caracol no solo suma un detalle lúdico y estético a la habitación de Sarah Burlando, sino que también refleja una tendencia cada vez más presente: crear espacios que acompañen el crecimiento y la creatividad de los más chicos. Con propuestas seguras, funcionales y llenas de imaginación, la pieza de la hija de Barby Franco se convierte en un verdadero refugio de juego, descanso y aventuras.

NB