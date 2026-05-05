La tarde de equitación de Sarah Burlando y Anita García Moritán: nuevo logro, looks ecuestres y amor por los caballos

Recientemente Sarah Burlando y Anita García Moritán compartieron una jornada de equitación que combinó aprendizaje, concentración y disfrute. Sobre un circuito delimitado, ambas se mostraron seguras y cómodas al montar, en una práctica guiada que deja ver sus avances dentro de la disciplina.

Más allá del entrenamiento, la escena también permitió observar cómo cada una se adapta a los códigos tradicionales de la equitación desde su propia impronta. Con outfits pensados para la actividad, pero con matices diferentes, Sarah Burlando y Anita García Moritán reflejaron dos formas de habitar un mismo entorno, donde el estilo también se hace presente.

El cuidado estilismo de Sarah Burlando y Anita García Moritán

En este contexto, el estilismo cumple un rol clave. Por un lado, Anita García Moritán apostó por un look más estructurado, con casco negro, chaleco acolchado en tono azul marino, camisa clara y pantalones beige. Un conjunto que responde a lo técnico, aportando protección y una imagen más clásica dentro de la equitación.

Por otro lado, Sarah Burlando eligió una versión más liviana y minimalista, con casco negro, remera de manga larga en tonos claros y pantalones de equitación en beige. Sin el chaleco, su outfit se percibe más relajado visualmente, aunque mantiene la funcionalidad necesaria para la actividad.

El respeto de Sarah Burlando y Anita García Moritán por los caballos

Más allá del recorrido sobre los ponys, uno de los momentos que más se destacó fue el vínculo que Sarah Burlando y Anita García Moritán mostraron con los animales. En otro historia compartida por Barby Franco, se las pudo ver abrazando a los caballos con naturalidad, en una escena que reflejó cercanía y confianza.

Ese gesto terminó de completar la jornada, mostrando que la equitación no se limita a la técnica, sino que también implica una conexión emocional. En ese equilibrio entre disciplina y sensibilidad, Sarah Burlando y Anita García Moritán continúan dando pasos firmes dentro de esta práctica.