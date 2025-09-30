Así reaccionó Tiziana Sabatini al enterarse de que Oriana será mamá: "Los amo mucho"

Oriana Sabatini y Paulo Dybala serán padres por primera vez y la noticia sacudió al mundo del espectáculo. Si bien los fanáticos estallaron de alegría, uno de los gestos que más llamó la atención en las redes sociales fue la reacción de Tiziana, la hermana de la modelo, que mostró su emoción por la llegada del bebé a su familia.

La emoción de Tiziana Sabatini después de que Oriana anunciara que será mamá por primera vez

Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron una noticia que rápidamente se viralizó: están esperando a su primer hijo. La pareja eligió anunciarlo a través de un tierno video en Instagram, donde se los ve sonrientes y unidos en esta nueva etapa de sus vidas. En las imágenes, aparecen momentos íntimos de la pareja, desde ecografías hasta la emoción de escuchar por primera vez los latidos del bebé.

Tiziana Sabatini

La publicación, titulada “Primer posteo de nosotros tres”, reunió más de 9 millones de reproducciones y miles de mensajes de cariño de fanáticos y amigos. Sin embargo, una de las reacciones más emotivas vino de alguien muy especial: Tiziana Sabatini.

La hermana menor de Oriana no dudó en compartir el video en sus propias historias y escribió en mayúsculas: “VOY A SER TÍAAAAAAAA”, acompañado de emojis que reflejaban la felicidad del momento. Su reacción inmediata y genuina provocó los elogios de sus seguidores, que también la felicitaron por su nuevo rol en la familia.

Además, Tiziana enterneció a los fanáticos de la pareja con el comentario que dejó en el posteo del anuncio. "Los amo mucho, soy la más feliz del mundo", dijo la modelo, remarcando la alegría que le dio la confirmación del embarazo.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini

El embarazo de Oriana Sabatini llega casi un año después de su casamiento con el futbolista en Roma, y marca un antes y un después en su historia de amor con Paulo Dybala. Ahora, con la llegada de este primer hijo, tanto ellos como su círculo íntimo se preparan para vivir meses cargados de emoción.