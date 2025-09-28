Las mejores fotos de la escapada playera de Nicole Neumann y Cruz Urcera

Nicole Neumann aprovechó un paréntesis en su agenda laboral para disfrutar de unos días de descanso junto a su hijo menor, Cruz Urcera. La modelo compartió en sus redes sociales una serie de postales que reflejan momentos íntimos, cálidos y llenos de ternura.

Las postales de la escapada de Nicole Neumann y Cruz Urcera en la playa

En una de las imágenes se puede ver al nene de espaldas, de pie frente al mar, con el viento jugando en su pelo. Vestido con un chaleco acolchado claro, un buzo con dibujos y zapatillas marrones, el niño observa el horizonte bajo un cielo gris cargado de nubes, en lo que parece ser una playa uruguaya.

Otra postal muestra el paisaje en todo su esplendor: olas rompiendo contra las rocas y una arena húmeda que refuerza el clima de calma. En paralelo, Nicole compartió un momento de relax desde un cómodo sillón, donde se la ve descansando mientras las piernitas de Cruz aparecen junto a ella, en un gesto de compañía.

También hubo lugar para un instante más familiar: en un restaurante, la modelo se dejó fotografiar mientras sostenía a su hijo en brazos, vestida con un look relajado compuesto por un gorro con visera, un poncho de lana y pantalones claros. Cruz, por su parte, mantenía su mismo estilo abrigado, recostado en los brazos de su mamá.

La jornada de playa continuó con escenas de hogar: una fogata encendida en el interior de la casa completó la atmósfera de refugio, ideal para contrarrestar el clima fresco del litoral. Finalmente, Nicole compartió una imagen en la que Cruz aparece con un gorro tejido y un chaleco acolchado blanco, sosteniendo un objeto entre sus manos, reforzando la ternura que atraviesa toda la serie de fotos.

Aunque la modelo no precisó la ubicación exacta, todo indica que la escapada tuvo lugar en las playas de Uruguay, destino que Nicole Neumann suele elegir para descansar en familia. Esta vez, las imágenes hablan por sí solas: más allá del mar y el paisaje, lo central es el vínculo con su hijo menor, Cruz Urcera, con quien disfruta de cada momento.

