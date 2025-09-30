Dos cambios y cátedra fashionista en los Martín Fierro 2025: Zaira y Wanda Nara demostraron por qué son las reinas de la moda

Zaira y Wanda Nara son de las hermanas fashionistas más observadas por los expertos de la moda y los usuarios de las redes sociales. Su carisma y conocimientos las posicionaron como conductoras o movileras de importantes eventos, además de ser parte de algunas ternas importantes. En la 53º edición de los Premios Martín Fierro, las modelos destacaron sobre los presentes por dos cambios de looks icónicos, donde marcaron las mejores tendencias y se consagraron las reinas de la moda.

Zaira y Wanda Nara en los Martín Fierro 2025 / Créditos: RS Fotos

Los cambios de looks de Zaira y Wanda Nara en los Martín Fierro 2025 que las coronaron como las “hermanas fashionistas"

Los Martín Fierro 2025 no solo es la premiación más importante de la televisión argentina, sino que también es una gala fashionista donde las celebridades demuestran sus conocimientos y capacidades para la moda. Zaira y Wanda Nara dieron cátedra en toda la noche con dos cambios de looks que enamoraron a todos los expertos, y remarcaron algunas de las tendencias de la temporada. Las hermanas se coronaron las reinas de la moda, y dejaron en claro cuál es su estilo único.

Zaira y Wanda Nara en los Martín Fierro 2025 / Créditos: RS Fotos

Por un lado, Wanda Nara lució dos atuendo que remarcan su amor por el negro y los colores oscuros. En la alfombra roja, desplegó una joya fashionista de Dolce & Gabbana, inspirada en la estética pin-up. Con un vestido ceñido, mostró la tendencia de los lunares, y lo complementó con un pañuelo Hermès, anteojos de sol y una minibag de impronta vintage. Sin embargo, para el momento de la premiación, cambió a un vestido ceñido de encaje, con un pronunciado escote en la espalda que marcaba su figura.

El primer look de Wanda Nara para los Martín Fierro 2025 / Créditos: RS Fotos

El segundo look de Wanda Nara para los Martín Fierro 2025 / Créditos: RS Fotos

Por el otro lado, Zaira Nara marcó la elegancia y el uso de las plumas como tendencia de las noches de gala. La modelo cubrió la alfombra roja con un look de María Gorof con plumas blancas en el escote y una cola larga que arrastraba por el lugar, aportando ese toque glamoroso a su propuesta de transparencias. Finalmente, para la gala, se cambió a un vestido ajustado rojo, con corte en la pierna y escote en V. Sin embargo, para hacerlo llamativo, optó por un tapado de plumas total red, que la hicieron destacar.

El primer look de Zaira Nara para los Martín Fierro 2025 / Créditos: RS Fotos

El segundo look de Zaira Nara para los Martín Fierro 2025 / Créditos: RS Fotos

Las hermanas Nara se consagraron "hermanas fashionistas" y las reinas de la noche, gracias a sus jugados looks que marcaron tendencia, lujo y alta gama en la moda. Los expertos y las redes sociales no tardaron en dar a conocer sus opiniones, halagando sus elecciones. Wanda fue ganadora de la terna de Mejor Big Show con BakeOff Famosos, y estuvo nominada por conducción, rol al que volverá en Love is Blind y MasterChef. Por su parte, Zaira demostró su carisma frente a las cámaras, llevando adelante increíbles entrevistas en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025.

A.E