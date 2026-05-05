Gianinna Maradona contó la señal "paranomal" que recibió de su papá, Diego Maradona, y cómo se comunica con él

A cinco años de la muerte de Diego Maradona, su hija Giannina Maradona reconoció una vez más ante la prensa que el dolor la sigue invadiendo y las ganas de que se hagan justicia también. En pleno juicio por su fallecimiento, la joven aseguró que se comunica con él mediante señales y que, pese a su ausencia física, lo siente presente.

La fuerte conexión que siente Gianinna Maradona con su papá, Diego Maradona

Un momento fuera de lo común sorprendió a Gianinna Maradona mientras manejaba: la radio de su auto empezó a repetir una misma frase de forma constante, sin explicación aparente. El episodio ocurrió en medio de una fuerte carga emocional recordando a su padre Diego Maradona. El hecho la impactó por completo y la obligó a detenerse. Convencida de que no era una casualidad, lo interpretó como una señal del Diez y terminó quebrada en llanto.

Gianinna Maradona, al igual que sus hermanos, buscan mediante la representación legal de Fernando Burlando obtener justicia por su papá y confirmar que hubo un plan para matarlo. En medio de este contexto, la diseñadora brindó una entrevista a Infobae y otros medios donde hizo hincapié en la fuerte conexión que tiene con él. “Es una cosa espectacular cómo él se manifiesta. Es hermoso”, expresó.

Gianinna y Diego Maradona

Además, contó que sostiene un vínculo muy fuerte con la memoria de su padre Diego Maradona y que en su vida cotidiana suele recordar los buenos momentos que vivieron. De hecho, reveló que lo visita en el cementerio con frecuencia como parte de su proceso de duelo. Lo más impactante fue cuando aseguró que el exfutbolista fallecido le envía señales.

Así fue la emotiva señal que recibió Gianinna Maradona de su padre Diego Maradona a cinco años de su muerte

Para ella, no se trata de hechos aislados y cada vez que le sucede logra emocionarse y sentirlo más cerca. Tal como explicó, muchas veces esas conexiones están ligadas a la música y la radio. En ese sentido, Gianinna Maradona contó recientemente que suele conversar con él cuando atraviesa momentos difíciles. Uno de los episodios más intensos que recordó ocurrió mientras conducía, en un momento límite a nivel emocional.

“El otro día iba manejando y le dije: ‘Che, ya está. No puedo más, de verdad’”, comenzó. Según relató, inmediatamente después de ese pedido, la radio comenzó a fallar de una manera inusual. “Le dije que no podía más y la radio se tildó con una canción. Tuve que frenar porque me puse a llorar y a grabar. No me pasó nunca en la vida que una radio se tilde siempre con la misma frase”, agregó sorprendida nuevamente por lo que le ocurrió mientras manejaba.

Gianinna Maradona

Además, expresó que el audio quedó registrado: “La radio se tildó con esa canción. Lo tengo grabado”. El impacto fue tal que tuvo que detener el auto para poder contener la emoción y seguir el viaje más tranquila. Sobre cuál era el tema que volvía a repetirse una y otra vez tras pedirle una señal a su papá, contestó que "era una canción de Los Piojos". De esta manera, Gianinna Maradona contó la señal "paranomal" que recibió de su papá, Diego Maradona, y cómo se comunica con él cuando siente que no da más y necesita sentirlo cerca.