Gianinna Maradona dedicó un mensaje especial a Claudia Villafañe luego de su paso por Nápoles, en el marco de un viaje que reunió memorias, vínculos y momentos compartidos. La ciudad que fue escenario de una etapa significativa en la vida familiar volvió a ser punto de encuentro para ambas.

El recorrido de madre e hija tuvo lugar en el marco de una visita a la ciudad italiana que tantas veces homenajeó a Diego Maradona. Allí, la emprendedora y la productora pasearon por lugares emblemáticos, participaron de actividades vinculadas al legado del astro argentino y se reencontraron con seguidores que aún lo recuerdan con mucho afecto.

Durante su paso por Nápoles, Gianinna Maradona y Claudia Villafañe publicaron distintas fotos a sus redes sociales donde se las podía ver caminando por calles de la ciudad, en las que hay memorias del recordado futbolista. La visita incluyó recorridos por lugares emblemáticos como el estadio Diego Armando Maradona, el barrio de Quartieri Spagnoli y encuentros con fanáticos. Pero lo que más resonó fue el mensaje que la joven le dedicó a su mamá.

“Te vi muy feliz en cada ciudad que recorrimos, pero cuando llegamos a Napoli te vi brillar, te vi emocionarte y hacer emocionar a las personas que te cruzabas. Esos abrazos, esas anécdotas y ese amor que atraviesa a la persona a mí me dio años de vida. ¡Gracias por tanto, Ma, me llevo este viaje para siempre en el corazón! Que orgullo me da ser tu hija, te amo y te admiro”, escribió la emprendedora, en una historia donde se ve a ambas abrazadas.

El posteo de Gianinna Maradona fue el eje de una publicación que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores. En el texto, la hermana de Dalma expresó su admiración y compartió algunas de las reflexiones que le dejó el viaje, desde el recuerdo de su padre hasta el lugar que la empresaria ocupa en todos los que la recuerdan en Nápoles.

Antes de despedirse de Italia, la emprendedora realizó un posteo con el fin de enmarcar cada uno de los momentos que vivió allí. “Napoli es sentirse en casa, incondicionalidad, amor inmensurable; la gente con su amor te abraza el alma. Esta ciudad te da paz y adrenalina a la vez, es inexplicable. Inigualable, como él… ¡Gracias por todo, Napoli, me hiciste muy feliz! ¡Hasta pronto!”, concluyó.

