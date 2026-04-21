Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de Diego: "Me quisieron hacer responsable"

Giannina Maradona rompió el silencio este martes 21 de abril por la tarde, luego de declarar en una nueva audiencia del juicio que investiga la muerte de Diego Maradona. A la salida del tribunal, visiblemente movilizada, habló con la prensa sobre cómo vivió su exposición ante la Justicia, apuntó contra parte del equipo médico y lanzó: “Me quisieron hacer responsable”.

Gianinna Maradona

Qué dijo Gianinna Maradona tras declarar en el juicio por la muerte de Diego

“Al principio me sentí muy tranquila, el que dice la verdad viene con tranquilidad. Después me sentí hostigada, me sentí muy mal”, expresó Giannina Maradona sobre su paso por la audiencia en los Tribunales de San Isidro. Según contó, estuvo varias horas declarando y que incluso sintió que le faltaron el respeto: “Me reiteraban preguntas que ya había respondido”.

En ese contexto, la hija del 10 ratificó que se sintió "manipulada" por Leopoldo Luque y Agustina Cosachov mientras se encargaban del tratamiento médico de Diego Maradona. "Por todo lo que sucedió después, por los chats que salieron, por cómo se hablaban entre ellos. A nosotros nos decían una cosa y entre ellos hacían otras", sostuvo. Y fue tajante al referirse a la confianza que había depositado en ellos: "Confié y me arrepiento, lamentablemente".

Gianinna y Diego Maradona

Ante la prensa, la influencer también se refirió a su cruce con uno de los abogados durante la audiencia: "Me sentí agredida, horrible, muy mal". Sin embargo, dejó en claro que, para ella, hay pruebas contundentes: "Hay un montón de cosas que ya están explícitas, están sobre la mesa".

Al ser consultada sobre si "sintió que la quisieron hacer responsable" por la muerte del astro durante el interrogatorio, Gianinna Maradona fue tajante: "No lo sentí, quisieron hacerme responsable. Es horrible, pero yo sé muy bien quién soy, qué hice y qué no hice con mi papá. Con eso puedo dormir tranquila".

Gianinna Maradona se quebró al recordar a su papá: "Estamos más cerca de la verdad"

Tras salir de los Tribunales de San Isidro, Giannina Maradona se quebró al repasar distintos momentos de su vida junto a Diego: "Agradezco una vida al lado de mi papá y estoy orgullosa de que haya elegido no consumir más cocaína y de haberlo visto disfrutar de mi hijo". Además, remarcó la importancia de que Maradona haya podido conocer a su nieto: “Me cumplió la promesa de conocer a mi hijo, y eso para mí es todo”.

Por último, señaló qué sintió después de declarar ante la Justicia sobre los últimos días de vida de su papá: “El momento difícil es vivir sin mi papá. Hoy no sé si me siento mejor, pero sí un poco más liviana, porque estamos un poquito más cerca de la verdad”.

Diego Maradona

Acompañada por su madre, Claudia Villafañe, y su hermana, Dalma, Gianinna Maradona aseguró que seguirá presente en las próximas audiencias. "Somos las tres una sola persona", expresó, y dejó en claro su expectativa: "Tengo fe en que hay un Dios que todo lo ve y que mi papá va a tener la justicia que se merece".