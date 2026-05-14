La verdadera historia de amor de Barto Castagnola y Chule Von Wernich: cómo empezó todo

Una de las parejas jóvenes que desafió lo impuesto por sus ámbitos fue Barto Castagnola y Chule Von Wernich. La artista y el polista lograron armar una rutina en conjunto, entre sus viajes por el mundo y trabajos exigentes que los obliga a mantenerse separados por días. Él proveniente de una familia reconocida; ella del interior, que viajó a Buenos Aires con un sueño y un gran talento que le abrió las puertas a diversos lugares.

Esta historia de amor comienza con una amistad que probaron romper, para construir algo mejor juntos, pero se vio complicada por sus sueños personales y sus trabajos alrededor del mundo. Entre crisis de pareja, separaciones y muchos viajes, aprendieron del otro, forjando así una rutina que los acompaña, incluso cuatro años después desde ese día en que se dieron la oportunidad.

Barto Castagnola, Chule Von Wernich

La historia de amor de Barto Castagnola y Chule Von Wernich: dos mundos que se fusionaron

Bartolomé "Barto" Castagnola es parte del clan Castagnola, una familia de polistas que logró su lugar dentro del deporte y que se mantiene con el correr de los años. Su carrera la vivió siempre acompañado de su mamá y su hermana, que lo acompañan en todos los logros. Él se hizo su propio nombre al levantar la Triple Corona con su equipo, La Natividad, con quien se mantiene en la actualidad.

Barto Castagnola, Chule Von Wernich

Sofía "Chule" Von Wernich estuvo toda su vida alejada del mundo del polo. Nacida en Pehuajó, decidió ir a Buenos Aires, tras terminar el secundario, para comenzar la carrera de sus sueños: Veterinaria. Allí, trabajó cantando en algunos bares, mientras compartía covers en sus redes sociales. De a poco, su talento le abrió las puertas a oportunidades inesperadas, que la hicieron alejarse de su primera carrera y apuntar a su música.

Según contó la artista a la Revista CARAS, ambos compartían grupo de amigos; uno de gran cantidad de personas que nunca les permitió mantener una conversación privada. Sin embargo, todo cambió en julio del 2022. Barto y Chule compartieron un evento social y la vida los llevó a que la charla se quedara solo entre ellos. En palabras de ella, "pintó" la química y decidieron empezar a verse a solas, comenzando así una relación de varios años.

Barto Castagnola, Chule Von Wernich

Vida nómade y desgaste de la pareja: la relación de Barto Castagnola y Chule Von Wernich y por qué se separaron

Desde finales del 2022 hasta diciembre del 2024, Barto Castagnola y Chule Von Wernich compartieron un romance de pura complicidad y acompañamiento mutuo. La artista llegó a acompañar al deportista en los abiertos de polo de Palermo, Inglaterra y Estados Unidos, mientras él apoyaba sus lanzamientos musicales. En las redes sociales, no dudaban en mostrarse el amor que se tenían, a través de salidas románticas o divertidos momentos entre ambos.

Sin embargo, sus vidas nómades comenzaron a complicar la situación. El tiempo que se podían ver era corto, cada uno no estaba dando el 100% a sus sueños y el futuro se veía cada vez más incierto. En una entrevista con ¡HOLA!, Von Wernich aseguró que ambos necesitaban estar solos, ya que había una inmadurez de ambas partes que no los ayudaba a funcionar con su presente. En diciembre del 2024, oficializaron su separación, tras más de dos años juntos. En los primeros meses del 2025, Barto se mostró enfocado en su carrera como polista, mientras que Chule se instaló en España para hacer giras y componer su tercer disco.

Barto Castagnola, Chule Von Wernich

Barto Castagnola y Chule Von Wernich, más juntos que nunca: la reconciliación y su presente

Tras siete meses separados, y con varios proyectos personales en camino, Barto Castagnola y Chule Von Wernich volvieron a tener contacto, para analizar el presente de cada uno y darse una segunda oportunidad. Fue así que la relación y el amor volvió a crecer entre ellos, con una mirada más madura que antes y un acompañamiento más fuerte. Desde agosto del 2025, la pareja volvió a mostrarse unida en eventos y en una convivencia durante algunas temporadas que los ayuda a cumplir sus sueños, y fusionar el placer con el trabajo y los mundos diferentes.

Barto Castagnola, Chule Von Wernich

Barto Castagnola y Chule Von Wernich son de las parejas jóvenes que lograron superar los obstáculos de sus trabajos individuales. Siempre como compañeros y confidentes del otro, dejaron entrar a una crisis que los ayudó a crecer y fortalecer su vínculo inicial. En redes sociales, comparten algunas postales juntos, dejando la mayoría para la intimidad o fechas claves para ellos.

Por su parte, el polista sigue con su equipo, La Natividad, buscando dejar aún más una huella con su nombre. La artista sigue creciendo en la industria de la música, con colaboraciones del ámbito urbano y una pisada fuerte con su estilo único e inigualable. Sus seguidores apuntan a que la relación continúe muchos años más y que los sorprendan con nuevas noticias. Por el momento, ambos aseguraron que el matrimonio o la llegada de hijos no forman parte de sus planes a corto plazo. El amor que hicieron crecer a partir de una amistad y de diferentes mundos laborales sigue creciendo, volviéndose una historia de superación de crisis y distancias.

A.E