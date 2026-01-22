Con una foto inédita, Gianinna Maradona emocionó a Claudia Villafañe en su cumpleaños: "Gracias por ser pilar, sostén y faro"

Los cumpleaños suelen ser momentos de balance, recuerdos y agradecimientos. Y eso fue exactamente lo que eligió Gianinna Maradona para homenajear a Claudia Villafañe en su día. A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió una foto inédita junto a su mamá, su hermana Dalma y su papá, Diego Maradona.

Gianinna Maradona junto a su mamá, Claudia Villafañe, en una foto inédita compartida por su cumpleaños.

“Feliz vida. Feliz todo, ma! Gracias por nuestra familia! Gracias por ser pilar, sostén y faro! Deseo que seas eterna”, escribió Gianinna, dejando en claro que no se trataba de un saludo más. La fecha lo ameritaba: el cumpleaños de la empresaria fue la excusa perfecta para expresar públicamente todo aquello que muchas veces queda en la intimidad familiar.

La imagen de su niñez, sencilla y cargada de complicidad, mostró la unión de la familia, lejos de los flashes y del ruido mediático. Un gesto que, justamente por su simpleza, resultó aún más potente para los fanáticos del Diez.

Un cumpleaños cargado de emoción y significado familiar

No es la primera vez que Gianinna Maradona elige las redes para dedicarle palabras a su mamá, pero esta vez el contexto le dio un valor especial. El cumpleaños de Claudia Villafañe se transformó en una oportunidad para agradecerle su presencia constante, su fortaleza y su rol fundamental dentro de la familia.

Madre e hija: Claudia y Gianinna, complicidad y emoción

A lo largo de los años, la empresaria fue mucho más que una figura pública ligada al apellido Maradona. Según revelaron Dalma y Gianinna, siempre fue el sostén emocional, la guía y el refugio en los momentos más complejos. Ese reconocimiento quedó reflejado en cada palabra del mensaje. La foto inédita, que incluye a Diego Maradona, funcionó como una postal íntima, familiar, que permitió a los seguidores asomarse a un vínculo marcado por el amor, la confianza y la resiliencia.

En su cumpleaños, Claudia Villafañe volvió a recibir el cariño del público, que desde hace tiempo la acompaña y la valora por su perfil bajo y su templanza. Supo atravesar situaciones difíciles, conflictos mediáticos y pérdidas profundas sin perder el eje: cuidar a sus hijas.

El saludo de Gianinna no solo fue un gesto de amor filial, sino también una forma de poner en palabras lo que muchos perciben desde afuera. Claudia fue —y sigue siendo— ese “faro” que iluminó el camino cuando todo parecía desordenarse.

Claudia junto a sus hijas

En una fecha tan especial, el mensaje tomó aún más fuerza. No hubo escándalos ni declaraciones rimbombantes, solo un saludo de cumpleaños sincero que recordó que, detrás de los apellidos famosos, existen vínculos reales y emociones auténticas.

BR