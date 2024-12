"Fue un infierno”: Victoria Vannucci habló sobre Matías Garfunkel y el destino de su familia

En los últimos días, Victoria Vanucci y Matías Garfunkel se ven envueltos en una pelea que, aparentemente, lleva muchos años, pero que ahora decidieron hacer pública. Por su parte, el empresario compartió una serie de posteos en X donde denuncia que la modelo golpea a sus hijos y le miente a sus seguidores.

Sin embargo, el problema escaló y causó preocupación cuando la tenista le respondió a su expareja con 10 posteos en Instagram, donde muestra al empresario siendo violento, insultando, pegando y gritando cosas fuera de lugar frente a sus hijos.

Victoria Vannucci habló sobre Matías Garfunkel y el destino de su familia

En este contexto, Victoria Vannucci, difundió chats, videos, muestras médicas sobre los golpes y una denuncia por violencia de género el pasado sábado 30 de noviembre. A partir de esto, Vannucci publicó un video en modo de prueba donde muestra a Matías Garfunkel siendo detenido en Utah, Estados Unidos.

“Preso en la cárcel de Park City y de ahí al instituto psiquiátrico por orden médica”, comenzó detallando la modelo. Y continuó declarando su hartazgo con la situación: “Por más dolor (que le causa), por mis hijos y mí misma digo: ¡Basta!"”.

Así, Victoria compartió un video donde se observa a Garfunkel siendo detenido por varios agentes de la policía. "Entiendo perfectamente a las mujeres en mi situación. Entiendo que me manipuló durante años con sus enfermedades y demás. Tengo tanto para aprender", siguió lamentando la tenista en su publicación.

A su vez, agregó que su prioridad siempre fueron sus hijos, y que parte de su dolor es consecuencia del sufrimiento de ellos: "Cuando uno quiere ver feliz a un hijo hace cualquier cosa. ¡Mi error fue no hacer esto hace años! Mis hijos están conmigo y bien. Estamos arrancando un tratamiento terapéutico los 3 para sanar", detalló sobre cómo va a seguir la problemática para ella y sus seres más amados.

Además, horas antes había publicado en la misma red social un video donde se ve a Matías insultando frente a sus hijos, en el cual ella aprovechó para contar algunas de las cosas que sufre por parte de su expareja: "Me tiró, me empujó, me pegó. Me dice 'put...' frente a mis hijos. Me dice que muera de cáncer como mi madre, delante de mis hijos".

También, compartió diez videos en los que se ve al empresario siendo violento con la modelo, dentro de los cuales Victoria Vannucci señaló que los médicos solicitaron la internación psiquiátrica de Garfunkel: "Lamentablemente el padre de mis hijos quiso hacer esto público. Su psiquiatra Alexandra y compañía pidieron que esté en un instituto psiquiátrico por abuso físico, mental y por manipulación de mis hijos. Ella fue quien ratificó que mis hijos, al haber estado con su padre mientras yo trabajaba, manipuló de manera maliciosa hacia mi contra. Siempre traté de que la verdad no salga a la luz por vergüenza".

Victoria Vannucci denunció a su expareja por violencia de género.

Por su parte, el empresario desmiente las palabras de su ex, aunque estén probadas con videos que ahora se hicieron públicos, y asegura que Victoria Vannucci es “falsa, mentirosa y golpeadora de menores”.

Sin embargo, quien fue detenido es él, que se encuentra en una situación comprometedora después de que Vannucci dejara en evidencia lo que, según cuenta, viene sufriendo desde años.

