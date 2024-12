El fin de semana fue de lo peor que le tocó vivir durante el último tiempo a Victoria Vannucci debido a que fue acusada por su expareja, Matías Garfunkel de tener malos tratos hacia los hijos que comparten, Napoleón e Indiana Garfunkel. Posteriormente, la chef subió a su cuenta sus redes sociales una serie de videos en la que se lo ve al empresario tener un accionar violento hacia ella, motivo por el cual decidió denunciarlo y se encuentra detenido.

El reconocido hombre de los medios padece bipolaridad extrema, trastorno de la personalidad límite y trastorno obsesivo compulsivo, según lo dicho recientemente por la chef que se encuentra residiendo en los Estados Unidos. En esta oportunidad, él fue parte de una audiencia y allí rompió en llanto.

Victoria Vannucci y Matías Garfunkel.

Matías Garfunkel rompió en llanto y podría recibir una muy mala noticia

La excompañera de vida de Cristian Fabbiani, Victoria Vannucci, tuvo que atravesar un fin de semana muy complejo ya que a Matías Garfunkel acusó que ejercía violencia sobre los descendientes que tienen en común y que fueron fruto de su relación, pero fue la propia mujer que se encargó de subir a redes unos videos en el que se lo ve ejerciendo violencia él y por lo que terminó denunciándolo por violencia de género y violencia psicológica.

En uno de los videos publicados por la chef en su cuenta de Instagram, puede verse al empresario salir con total tranquilidad y sin oponerse ni mostrar resistencia. Ella mostró pruebas en video que dejan en claro los golpes, amenazas de muerte y las humillaciones en lo público que le tocó vivir y que la llevaron a demandar los abusos psicológicos y físicos recibidos. Además, Vannucci aseguró que su estado mental se deterioró con el pasar de los años y que hoy pone en peligro la integridad física de ella y sus hijos. En contraposición, él manifestó que mediante que es falso que habría ejercido violencia sobre sus hijos y señaló a Vannucci como verdadera agresora, como así también expresó su preocupación por sus herederos y realizó un pedido de que no crean lo que argumentó la actriz.

En "A la tarde", programa que se transmite por la pantalla de América TV y tiene la conducción de Karina Mazzocco, Diego Estévez dio una información acerca de la audiencia que tuvo cara a cara Matías Garfunkel con la jueza: "No tiene abogado. Por lo que aparentemente todo el poder que dicen que tiene en la Argentina, en Estados Unidos no lo tiene porque no posee abogado y seguramente la Justicia le brinde uno",

Y agregó: "La abogada que la representa a Victoria Vannucci que siga sin contacto y continúe con la restricción perimetral hacia ella y sus hijos hasta el17 de diciembre, a las 08:30 de la mañana". En cuanto al estado en el que se encuentra Matías Garfunkel, el panelista reveló que está libre bajo fianza de 1000 dólares que pagó el rabino. Además, comentó que actualmente está viviendo en un hotel que paga su familia.

En cuanto a la información más reciente de esta causa, Diego Estévez complementó diciendo que "lloró adelante de la jueza" cuando la magistrada le dijo que no iba a poder ver a sus hijos hasta el 17 de diciembre hasta las 08:30 AM y que explicó que ellos hacen el colegio en sus casas desde hace cuatro año. También, el periodista contó que lo que la expareja de Victoria Vannucci le dijo textual a la jueza: "Textualmente le dijo 'vivo para mis hijos' y le imploró llorando no que lo deje acercarse a su exmujer, porque entiende que hay un cargo en su contra, pero que sí lo deje ver a sus hijos".

De momento, Matías Garfunkel está libre bajo fianza abonada por un rabino, a quien Victoria Vannucci le mostró los golpes propinados por el empresario y a los que respondió que consideraba que el hombre de los medios no era violento. La preocupación de la chef es tal que reconoció que no duerme tranquila porque cree que es capaz de romper un vidrio y romper la perimetral en diálogo con "A la tarde".