En Caras: De la noche de teatro de Dolores Fonzi a la salida de Muna Pauls y Gastón Pauls

Cine y teatro de fiesta: "Nada entre los dos” Y “Carrera de Fondo” celebraron sus estrenos

La noche porteña volvió a movilizarse con los estrenos de producción nacional. Julieta Zylberberg y Gadiel Sztryk protagonizan la obra “Carrera de fondo” en el Teatro Picadero y Dolores Fonzi y Bárbara Lombardo dijeron “presente” para aplaudirlos de pie. Mientras Natalia Oreiro fue a la premier de su nueva película, “Nada entre los dos”, y se encontró con su compañero Peto Menahem y el director Juan Taratuto y celebraron su flamante producción.

Oreiro, Menahem y Taratuto en el estreno de su filme. Lombardo aplaudió a Juli Zylberberg,

Rincón Argentina en Miami Beach; una heladería porteña en la pequeña buenos aires

Tatore Miami, el restaurante preferido de los argentinos que viven o visitan la ciudad, celebró la apertura de un nuevo espacio: una pequeña gelatería ubicada en La Pequeña Buenos Aires, el rincón de Miami Beach que concentra gran parte de la cultura argentina. El evento contó con la presencia de reconocidas figuras como El Polaco junto a Barby Silenzi, Claudia Albertario, El Puma Rodríguez y Lupita Ferrer, quienes acompañaron y celebraron este nuevo emprendimiento de María Teresa Guarrachino y Agustina D’Apolito, hija y nieta de uno de los fundadores de Freddo.

El Polaco, El Puma y Albertario, en Miami.

Salidas de padres e hijos: Gastón Pauls, Mauricio Macri, María Susini y Maxi López con sus herederos

Durante el finde, los papás famosos acompañaron a sus hijos en sus programas preferidos: Mauricio llevó a su hija Antonia y a Valentina Barbier -hija de Juliana Awada- a ver el musical Hairspray. María Susini y sus hijos India y los mellizos Yaco y Moro, al igual que Maxi López y Valentino, fueron al opening de Edición Privée en Galerías Chateau Nordelta. Por su parte, Gastón Pauls y su hija Muna fueron al estreno de la segunda temporada de Barra Brava en Prime Video.

Maxi, Susini. Macri y Pauls, en paseo familiar.

Octava temporada de un podcast pionero: "No Ordinary People", de Sabrina Mauas: Contenido y Comunidad

El pasado 25 se estrenó la temporada 8 de “No Ordinary People”. De podcast a ecosistema con más de 7 años de producción continua y autogestionada, fue creado por Sabrina Mauas y se consolidó como uno de los proyectos con mayor trayectoria dentro del mundo de los podcasts en Argentina con presencia en Latinoamérica, España y EEUU.

Octava temporada de “No Ordinary People”, podcast con Sabrina Mauas.

Lágrimas y ovación en calle Corrientes: Vicuña y Lamothe conmovieron en su debut

Secreto en la Montaña tuvo su noche de estreno de prensa en el Multiteatro con ovación cerrada. Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe encarnaron a Jack Twist y Ennis Del Mar en la versión teatral dirigida por Javier Daulte, con texto de Marcos Carnevale y producción de Adrián Suar. Junto a Laura Paredes y Roberto Castro, recibieron el aplauso de una sala emocionada. Entre lágrimas, Valeria Mazza y Alejandro Gravier y las novias de los protagonistas, Débora Nishimoto y Anita Espasandín, lookeadas para la ocasión, celebraron el debut.

Valeria y Ale Gravier en el estreno de "Secreto en la montaña"

Noche de mar y amigos: La Reini en La Costanera

Sofi Gonet, La Reini, y Leandro Saifir eligieron Costa 7070 para una salida relajada con amigos en la nueva edición de ODA al Marisco. La dupla recorrió el menú especial de mariscos del restaurante de Costanera, uno de los circuitos gastronómicos nocturnos que se consolida en la ciudad. Buena onda y perfil bajo, sumaron su presencia a una noche que confirma a Costa 7070 como parada obligada de la escena trendy porteña.

La salida de Sofi Gonet, La Reini, y Leandro Saifi.

De primera dama a embajadora de lujo: Awada, nueva imagen de un shopping

Juliana Awada es la nueva cara de Patio Bullrich. La empresaria y referente de estilo protagoniza "El Patio", un fashion film de estética cinematográfica que recorre los espacios del shopping entre moda, gastronomía y rituales urbanos. La propuesta resignifica al centro comercial de Recoleta como un espacio de encuentro y lifestyle contemporáneo bajo el concepto "Donde cada momento importa"