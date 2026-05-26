La llamativa mesa de corteza de árbol que Juliana Awada colocó en su living para crear un perfecto ambiente eco luxury

Si de estilo y elegancia se habla, Juliana Awada es una de las grandes referentes. La ex Primera Dama y empresaria textil demuestra su pasión por la moda en cada uno de sus looks, demuestra que el estilo effortless ya se convirtió en su sello personal. Pero sus conocimientos en moda y tendencias no se limitan a sus outfits, sino que también se refleja en cada espacios que habita, donde la decoración sigue la misma estética de lujo silencioso.

Aunque mantiene un perfil bajo, Awada comparte en redes sociales algunos detalles de su vida cotidiana y de los espacios de su hogar, abriendo las puertas para que sus seguidores conozcan detalles de su intimidad. En una de sus últimas publicaciones, dejó ver la nueva incorporación de su living: una mesa de madera de líneas orgánicas y acabado natural, marcando que la tendencia eco luxury como estilo que la conquistó.

Juliana Awada y la mesa tendencia rústica orgánica

El interés de Juliana Awada por la decoración de interiores queda plasmado en sus hogares, al mostrar diversos espacios donde adecua las tendencias deco con su estilo sofisticado. En esta ocasión, la mujer compartió en Instagram una imagen para despedir a su hija mayor, Valentina, quien vive en el exterior. En la postal, se ve a la joven descansando en unos de los sillones del living de su hogar.

Pese a que la intención de la mujer fue enviarle un mensaje a su hija, la imagen evidenció la nueva incorporación que realizó a su hogar: la mesa ratona de madera. Se trata de una pieza llamativa, tanto por su extensión como su estética.

Se trata de una mesa de estilo rústico orgánico moderno, al tener efecto corteza de árbol realizada con una madera maciza de aspecto natural, teniendo las formas irregulares y las vetas del tronco original, incluyendo los bordes imperfectos popios, con lo que se busca resaltar la belleza natural de la madera. Además, va en consonancia con todo el espacio, en el que prodominan los colores tierra en elementos decorativos con distintas textuaras, siendo una incorporación alineada con el estilo deco eco luxury.

Este estilo se destaca por lograr un combinación perfecta de materiales naturales y artesanales, creando una estética sofisticada y elegante. El lujo en este estilo no está en la calidad de los materiales, siendo únicas conectada con la naturaleza. La madera conservando su forma natural, las texturas y las terminaciones consideradas "imperfectas" pero refinado son claves del eco luxury, creando un ambiente neutro, cálido y minimalista.

De esta forma, Juliana Awada volvió a demostrar su estilo deco con la elección de una mesa que tiene particularidades que la hacen única para disfrutar de un contacto directo con la naturaleza.